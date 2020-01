Archivbild: Das Foto zeigt sichergestellte Handwerker-Koffer mit Werkzeug. Nun steht die mutmaßliche Diebesbande in Düsseldorf vor Gericht.

Düsseldorf. Weil sie zig Handwerkerautos aufgebrochen haben sollen, stehen in Düsseldorf drei Geschwister vor Gericht. Taten u.a. in Bottrop, Duisburg und Hagen.

Handwerkerautos NRW-weit aufgebrochen - Bande vor Gericht

Eine landesweite Masche einer Diebesbande beschäftigt seit diesem Dienstag das Düsseldorfer Landgericht. Die Bande soll gezielt und reihenweise Transporter von Handwerkern aufgebrochen haben, um das teure Werkzeug zu stehlen, darunter Schlagbohrmaschinen, Motorsägen und Werkzeugkoffer.

Angeklagt sind zwei Brüder im Alter von 32 und 43 Jahren sowie ihre 43-jährige Schwester. Dem Trio wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Nachts sollen sie allein im vergangenen Jahr Werkzeug im Wert von 120.000 Euro gestohlen haben.

Angeklagt sind insgesamt 42 Fälle, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Düsseldorf am Dienstag auf Nachfrage. „Aus der Akte geht aber hervor, dass deutlich mehr Fälle mindestens anermittelt worden sind“, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Die Zahl sei reduziert worden, um das Verfahren „handelbar zu machen“.

Ermittlungserfolg der Kreispolizei Mettmann

Im Juli 2019 hatte die Kreispolizei Mettmann einen Ermittlungserfolg bekannt gegeben: Für den Fall war in Mettmann eigens eine Einsatzkommission unter dem Namen EK Opus gebildet worden. Die Ermittlungen dauerten den eigenen Angaben nach mehrere Monate. Demnach stamme die Bande aus Serbien. Bei der Durchsuchung von Lagerstätten wurden damals insgesamt 500 überwiegend hochwertige Werkzeuge sichergestellt, berichtete die Kreispolizei.

Die Bande schlug laut Anklage im Rheinland, im Ruhrgebiet und im Münsterland zu. Planen wurden aufgeschlitzt, Scheiben eingeschlagen und Türen aufgebrochen. Die Beute sei von einem Hehler über einen Marktplatz einer Social-Media-Plattform im Internet verkauft worden.

Täter schlugen unter anderem in Bottrop, Duisburg, Hagen und Hilden zu

Tatorte im an Rhein und Ruhr waren unter anderem in Bottrop, Duisburg, Hagen, Hilden, Iserlohn und in Wetter-Volmarstein. Darüber hinaus unter anderem auch im Kreis Düren, im Rhein-Erft-Kreis und im Kreis Minden-Lübbecke.

Die 43-jährige Schwester aus Unna soll für ihre Brüder Wagen angemietet und Unterkünfte besorgt haben. Erst spät habe sie gemerkt, „dass da was faul ist“, erklärte ihr Verteidiger am Dienstag vor Gericht.

Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 750.000 Euro

Ihre Brüder hätten ihr erklärt, sie wollten einen Werkzeughandel betreiben. „Als ich gemerkt habe, dass die Aufkäufer immer nur nachts kamen, war mir klar: Da stimmt was nicht.“

Die Brüder schwiegen beim Prozessauftakt zu den Vorwürfen, wollen sich aber bald äußern. Die Geschwister waren Anfang Juli 2019 in Unna und Werne festgenommen worden. Vorangegangen waren monatelange Ermittlungen der Polizei in Mettmann. Die Bande war aufwendig observiert worden.

Die Ermittler gingen nach der Festnahme davon aus, dass die Bande schon zwei Jahre lang in NRW, aber auch in Hessen und Niedersachsen insgesamt 600 bis 800 Handwerker-Autos plünderte. Sie bezifferten die Schadenshöhe damals auf mehr als 750.000 Euro; Dieser Wert bezog sich jedoch laut Polizei auf die bis Juli 2019 ermittelten mehr als 150 Taten.

Für den Prozess sind bis zum 12. März noch fünf weitere Verhandlungstage angesetzt. (dae; mit dpa)