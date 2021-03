Düsseldorf hat bei Öffnung Gastro und Einzelhandel im Fokus

Düsseldorf will in Sachen Schnelltests Vorbild sein.

Düsseldorf. Oberbürgermeister Stephan Keller bewirbt sich bei Ministerpräsident Laschet. Düsseldorf impfte mehr als 100.000 Bürger.

Düsseldorf will zeigen, wie sich Gastronomie und Einzelhandel bald wieder öffnen lassen. Bei der NRW-Landesregierung bewirbt sich die Verwaltung daher als Modellkommune mit diesem Schwerpunkt. Man sehe sich in der Lage, als Vorreiter bei Lockerungen in weiteren Bereichen zu spielen. Ministerpräsident Armin Laschet hatte am Mittwoch erklärt, Modellprojekte für Öffnungen in ausgewählten Kommunen durchzuführen. Als Vorbild gilt Tübingen.

Düsseldorf habe hervorragende Startbedingungen auch im Vergleich zu anderen Städten, so Oberbürgermeister Stephan Keller. Dazu zählen das leistungsstarke Impfzentrum und die Testlogistik sowie die jahrelange Erfahrung mit Großveranstaltungen. „Dieses Know-How werden wir anwenden und andere von unseren Ergebnissen gerne profitieren lassen.“ Er setze auf verantwortungsvolle Versuche, damit die Infektionszahlen nicht hochgetrieben werden, sagte der OB am Freitag.

Wieder mehr Alltag zu ermöglichen

Instrumente wie das hohe Angebot an Schnelltests in Düsseldorf könnten dafür eingesetzt werden, den Bürgern wieder mehr Alltag zu ermöglichen. Falls die Infektionszahlen nach der Lockerung wieder stark ansteigen, sollen die Versuche in den Kommunen abgebrochen werden. In jedem Fall werden die Ergebnisse wissenschaftlich ausgewertet. Wann die Landesregierung die Modellkommunen auswählt, ist noch unklar. Das Projekt soll jedoch bereits nach Ostern starten.

In Düsseldorf wurde am gestrigen Freitag zudem die 100.000 Impfung gegen das Coronavirus verabreicht. Das Düsseldorfer Impfzentrum bietet aktuell rund 2660 Impfungen pro Öffnungstag an. Der 86-jährige Horst Höhmann hat in Begleitung seiner Frau das Impfzentrum besucht und die Jubiläumsspritze erhalten. Sobald mehr Impfstoff durch das Land zur Verfügung gestellt werde, können man die Schlagzahl im Impfzentrum weiter erhöhen, erklärte OB Keller. Und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche ergänzt: „Wir sehen in Düsseldorf eine hohe Impfbereitschaft und eine große Termintreue bei den Impfberechtigten.“

Bürgerservice weiter eingeschränkt

Auf Grund des bis 18. April verlängerten Lockdowns informierte die Stadt zudem darüber, dass der Publikumsverkehr bei den städtischen Einrichtungen weiter eingeschränkt bleibe. Termine im Bürgerservice bleiben begrenzt, in städtischen Gebäuden gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Viele Dienste werden weiterhin nur online oder über Notdienste angeboten.

Testpersonen haben seit Donnerstag die Möglichkeit, sich das Ergebnis des Schnelltests in der Mitsubishi-Halle – wie auch am Rather Dome – digital zuschicken zu lassen. Bei der Anmeldung vor Ort können sie die digitale Übermittlung auswählen, sodass sie bei Vorliegen des Ergebnisses eine Mail mit einem Downloadlink erhalten.