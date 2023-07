Düsseldorf hat jetzt einen Pop-up-Store für Barbie-Fans

Düsseldorf. Pretty in Pink: Altstadt-Händlerin Janice Geelen nahm den aktuellen US-Kinofilm mit Margot Robbie und Ryan Gosling zum Anlass.

Eine Frau im Rosa-Dress auf der Wallstraße in der City? Ist in der Kö-Stadt vielleicht nichts Ungewöhnliches. Doch Janice Geelen, die in Doppelfunktion auch als Fotomodell glänzt, hat sich etwas dabei gedacht: Ihr über Düsseldorf hinaus bekanntes und nicht nur bei Insidern geschätztes Vintage Fashion-Geschäft „The Mintage“ wartet jetzt zusätzlich mit einem Barbie Pop-up Store auf. Schon von weitem erkennt man an der Wallstraße 27 das liebevoll rosa dekorierte Schaufenster mit „Hotpink“-Akzenten. Anlass für Geelen ist der neue Barbie-Kinofilm mit Margot Robbie und Ryan Gosling, der am 14. Juli Deutschland-Premiere hatte.

Vom klassischen Kleid bis zum Sonnenschirm

Im „The Mintage“ gibt es alles, was das Barbie-Herz begehrt: klassische Kleider und Kostüme, Accessoires wie Schmuck, Gürtel, Sonnenbrillen, Sonnenschirme oder Hüte. Komplettiert werden können die Ensembles in Pink durch ebenfalls farblich akzentuierende Taschen, Sneakers sowie Schuhen mit Absatz. Bei den Fashion-Artikeln reicht die Bandbreite von unbekannten Herstellern bis zu allseits bekannten Luxusgüter-Marken, also für jeden Geldbeutel etwas.

