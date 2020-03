Düsseldorf: Höhenretter befreien Kranführer aus Kanzel

Düsseldorf. Höhenretter der Feuerwehr haben in Düsseldorf einen Kranführer aus seiner Kanzel aus 35 Meter geborgen. Der Mann hatte plötzlich Schmerzen.

Feuerwehrwehrleute haben am Donnerstag in Düsseldorf einen Kranführer aus seiner Kanzel gerettet. Der Bauarbeiter war in 35 Metern Höhe an seinem Arbeitsplatz gefangen, nachdem er plötzlich kräftige Schmerzen bekommen hatte. Höhenretter seilten ihn ab.

Über den Feuerwehrnotruf 112 hatten Arbeiter der Baustelle an der Völklinger Straße am Hafen gegen 13.45 Uhr den Notfall gemeldet. Ein Kranführer klagte in luftiger Höhe über plötzliche Schmerzen im Rücken, berichtete ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage: „Er konnte sich nicht mehr von selbst aus der Kanzel bewegen“.

Kranführer musste aus der Kanzel geborgen werden

Ein Notarzt und ein Notfallsanitäter kletterten auf den Kran und versorgten den 52-Jährigen in der Steuer-Kanzel. „Eine lebensgefährliche Erkrankung konnte vor Ort ausgeschlossen werden“, teilte die Feuerwehr mit. Allerdings musste der Kranführer dringend am Boden weiter versorgt werden - und dazu waren dann Höhenretter nötig.

Während Notarzt und Rettungssanitäter die Leiter zur Kanzel hinauf kletterten, sorgten die Höhenretter dafür, dass ein zweiter Kran einen Baucontainer mit dem nötigen Rettungsmaterial zum Einsatzort beförderte, berichtet die Feuerwehr. Nachdem der Kranführer versorgt war, seilten ihn die Höhenretter vom Baukran ab.

Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet, teilte die Feuerwehr mit. Insgesamt waren 19 Retter aus verschiedenen Wachen vor Ort. Der 52-jährige kam anschließend in ein Krankenhaus. (dae)

