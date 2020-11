Düsseldorf: Jäckel-Engstfeld erneut Chefin im Presseamt

Düsseldorf. Die Kommunikationsexpertin war bereits von 2014 bis 2018 Leiterin im Düsseldorfer Presseamt, gab aber unter dem damaligen OB Thomas Geisel auf.

Kerstin Jäckel-Engstfeld soll Leiterin des Amtes der Kommunikation und Sprecherin und der Landeshauptstadt Düsseldorf werden. Das teilte Oberbürgermeister Stephan Keller am Montag mit. Mit Jäckel-Engstfeld kommt eine alte Bekannte ins Presseamt. Die 46-Jährige hatte das Amt bereits von Dezember 2014 bis Juni 2018 geleitet, stellte aber dann ihren Posten zur Verfügung, weil es dem Vernehmen nach persönliche Differenzen mit dem damaligen OB Thomas Geisel gab. Zuvor war sie als Redakteurin in verschiedenen leitenden Funktionen für Medien unter anderem in Berlin und Düsseldorf tätig. Zuletzt arbeitete sie freiberuflich.

OB Keller setzt auf das gute Verhältnis

„Als Dezernent habe ich Frau Jäckel-Engstfeld als ebenso kompetente wie engagierte und faire Kommunikationsexpertin kennengelernt, die in der Verwaltungskonferenz und der Stadtverwaltung gleichermaßen geschätzt wird“, ließ sich gestern OB Keller zitieren. „Ich freue mich darauf, diese vertrauensvolle Zusammenarbeit als Oberbürgermeister nun fortzusetzen.“

Vorbehaltlich der Zustimmung der zu beteiligenden Gremien, insbesondere des Rates und des Personalrates, soll Jäckel-Engstfeld ihr Amt zum 1. Januar 2021 antreten. Bis dahin wird sie OB Keller in Medienfragen beratend zur Seite stehen.

Kerstin Jäckel-Engstfeld ist verheiratet mit dem grünen Landtagsabgeordneten und Ex-OB-Kandidaten Stefan Engstfeld, der für seine Partei die Koalitionsgespräche leitete.