Düsseldorf: Jetzt gibt’s Filme im U-Bahnhof zu sehen

Düsseldorf. Im Düsseldorfer City-U-Bahnhof an der Heinrich-Heine-Alle gibt es jetzt Videokunst aus allen Monitoren. 14 Künstler machten mit.

Seit fünf Jahren gibt es „die digitale“, das Festival für digitale Kunst, Musik und Gegenwartskritik in Düsseldorf. Am Donnerstag, 27. Mai wird um 14 Uhr die „Underground Gallery Digitale“ im U-Bahnhof der Heinrich-Heine-Allee eröffnet. Gezeigt werden einige der besten Videos, die in den letzten Jahren Teil der „die digitale“ waren.

Unterirdische Galerie ist frei zugänglich

Auf 17 Monitoren werden von 14 Künstler Portugal, Großbritannien, Deutschland, Kroatien, Norwegen, Korea, Schweiz, Dänemark und den USA die Highlights aus fünf Jahren „die digitale“ präsentiert. Die Themen sind vielfältig: Es geht um den Einfluss sozialer Medien auf Politik und Gesellschaft und um die Ästhetik absurder Technik. Es werden Videos über alternative Technik und Energien, Poesie im Virtuellen, Urheberschaft, die Macht der KI von Suchmaschinen sowie Feminismus und Digitalität gezeigt. Die teilnehmenden Künstler:innen sind Sandra Araújo, Lena Chen, James Bridle, Peter Clouth, Ivo Deković, Bjørn Erik Haugen, Hyeseon Jeong, Ralph Klewitz, Tabita Rezaire, Igor Simić, Sean Waple, Angela Washko, Mathias Danberg und Diane Edwards.

Die Underground Gallery Digitale ist 24/7 frei zugänglich und wird voraussichtlich bis zum 27. Juni stattfinden. Unterstützt wird sie von Rheinbahn AG, der Sigma GmbH und der Stadt, Schirmherr ist Oberbürgermeister Stephan Keller.

