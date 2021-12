Düsseldorf kämpft gegen sexualisierte Gewalt in Sportclubs

Düsseldorf. Die Fortuna und der Düsseldorfer Kinderschutzbund ziehen gut ein Jahr nach Start des „Kids Care“-Schutzprojektes eine erste positive Bilanz.

Vor gut einem Jahr, im Oktober 2020, trafen sich die Beteiligten im F 95-Clubhaus am Flinger Broich, um sich einzuschwören: Das Projekt „Kids Care“ der Fortuna und des Düsseldorfer Kinderschutzbundes wurde zusammen mit dem Jugendamt und dem Stadtsportbund ins Leben gerufen. Es ging (und geht) um ein Konzept zur Prävention und Sensibilisierung von sexueller Gewalt in Sportvereinen.

Es geht um ein „Fünf Säulen-Konzept“

Konkret handelt es sich um ein Fünf-Säulen-Konzept, das die Fortuna in ihrem Nachwuchsleistungszentrum bereits lange umsetzt und auch den Vereinen vorgestellt wurde: Der Plan beinhaltet erstens, im jeweiligen Club einen Kinderschutzbeauftragten zu benennen, der bei Bedarf auch Hilfe vom Kinderschutzbund erhält. Zweitens sieht das Konzept vor, dass jeder Übungsleiter ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen muss. Weiter sollten die Vereine zusammen mit den Experten einen eigenen Handlungsplan erstellen. Viertens geht es um Prävention, also um gewisse Verhaltensregeln, die Missbrauch in den eigenen Reihen verhindern – und schließlich um Intervention: Denn sexuelle Gewalt fängt oft auch schon in den Whatsapp-Chatgruppen an. Hauke Duckwitz, Vorsitzender des Düsseldorfer Kinderschutzbundes, sagte bei der Vorstellung des Projekts: „Sportvereine sollten ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche bleiben – und in einigen Fällen auch werden.“

Kontakt schon zu 113 Düsseldorfer Clubs

Seit Oktober 2020 ist nun schon viel passiert – trotz Corona, wie Sabine Hausmann, Sprecherin des Kinderschutzbundes in Düsseldorf zu berichten weiß. Bereits im ersten Jahr konnten 113 Vereine in der Rheinmetropole mit „Kids Care“ angesprochen werden. Unter anderem sind der DSC 99 und der DHC, die Borussia und die DEG aktuell sogar dabei, ein Schutzkonzept zu entwickeln. 22 weitere Clubs arbeiten derzeit intensiv an vereinseigenen Regeln und Konzepten, um die Mädchen und Jungen im Sportverein vor jeglicher Gewalt zu schützen. Weitere Vereine stünden bereits in den Startlöchern, heißt es.

Andreas Schmitz, Kinderschutzbeauftragter bei den Sportfreunden Gerresheim, zeigt sich vom Projekt begeistert: „Die Kooperation mit dem Kinderschutzbund macht große Freude, und die konstruktiven Ergebnisse bestätigen unsere gemeinsame Arbeit.“

Interessierte Vereine können sich melden

Und auch Fortuna-Manager Klaus Allofs ist ein großer Fan von „Kids Care“. Ein funktionierendes Schutzkonzept könne und müsse „Zukunft ein Qualitätsmerkmal für jeden Sportverein sein“, so Allofs. „Kinder sollen ihrer Leidenschaft ohne jegliche Form der Gewalt nachgehen können.“

Vereine können sich via www.kidscaref95.de informieren. Für Fragen stehen die Mitarbeitenden von Kinderschutzbund und Fortuna unter 0211/61705723 zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf