Düsseldorf. Zum zweiten Mal in Folge wurde an der Zählstelle am Mannesmannufer in Düsseldorf mehr als eine Million Radfahrer gezählt. Das ist Rekord,

Düsseldorf knackt am Rheinufer die Millionen-Radfahrer-Marke

2019 war in Düsseldorf laut Statistik der Stadtverwaltung ein „herausragendes Jahr für den Radverkehr“: Zum zweiten Mal in Folge wurde an der Zählstelle am Mannesmannufer mehr als eine Million Radfahrer gezählt. Bis 31. Dezember waren es 1.010.235 Radler. Im Schnitt passierten die Zählstelle täglich 2768 Radler.

Insgesamt elf Zählstellen im Stadtgebiet

Auch an den übrigen Dauerzählstellen stieg die Zahl der registrierten Radfahrer auf 5,61 Millionen Pedalritter. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete der Radverkehr damit ein Plus von mehr als drei Prozent. Insgesamt gibt es elf Zählstellen in der Stadt. „Wir sind auf dem besten Weg, Düsseldorfs Attraktivität als Fahrradstadt weiter zu steigern“, kommentiert OB Thomas Geisel die Zahlen.