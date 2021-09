Düsseldorf: Lkw rast gegen Poller, Fahrer in Lebensgefahr

Düsseldorf. In der Nacht zu Mittwoch kam es in Düsseldorf zu einem Unfall mit unklarem Hergang.

Noch unklar sind die Umstände eines Verkehrsunfalls in der Nacht zu Mittwoch. Dabei musste ein Lkw-Fahrer nach einer Kollision mit einem Straßenpoller reanimiert und in eine Klinik eingeliefert werden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein 50-jähriger Niederländer mit seinem Lkw auf dem Joseph-Beuys-Ufer in Richtung Cecilienallee unterwegs. In Höhe des Übergangs der beiden Straßen kam er aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Parkleittafel. Anschließend kam der Lkw am rechten Fahrbahnrand an einem Straßenpoller zum Stillstand.

Äußerlich unverletzt, aber keine Lebenszeichen

Der äußerlich unverletzte Mann hinter dem Steuer zeigte keine Lebenszeichen und wurde von Polizeibeamten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert. Er wird in einer Klinik behandelt. Es besteht Lebensgefahr, heißt es im Bericht der Polizei.

Während der Spurensicherung durch das Verkehrsunfallteam war die Cecilienallee in beiden Richtungen gesperrt.

