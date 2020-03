Die Stadt Düsseldorf bereitet in der Flüchtlingsunterkunft an der Blanckertzstraße im Stadtteil Ludenberg eine Quarantänestation für Menschen aus der Region vor, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Laut NRZ-Informationen wurde die Einrichtung, in der rund 100 Geflüchtete untergebracht sind, bereits am Donnerstag leer gezogen. „Die Menschen werden in andere Einrichtungen verteilt, wir haben da zurzeit genügend Platz“, sagte gestern ein Stadtsprecher auf Anfrage.

Die Einrichtung Blanckertzstraße könnte im Fall der Fälle als Quarantänestation genutzt werden, falls Corona-Verdachtsfälle in Düsseldorf stranden oder nicht in häuslicher Quarantäne verbleiben können, heißt es von Seiten der Stadt. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn es Familienmitglieder mit Vorerkrankungen gibt, die nicht gefährdet werden sollen. Dort gibt es Unterbringungsmöglichkeiten für Einzelpersonen und Familien. „Die Verantwortlichen der Stadt bereiten sich auf alle möglichen Szenarien vor. Wir haben die Lage im Griff“, sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel.

Bei einer in Erkelenz wohnhaften Lehrerin der Dieter-Forte-Gesamtschule in Eller ist am Mittwoch das Corona-Virus nachgewiesen worden. Nach intensiver Prüfung der Situation hat das Gesundheitsamt „gemäß den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes entschieden, dass eine Reihe von 21 namentlich benannten Kontaktpersonen zunächst nicht in die Schule kommen dürfen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Eine Schulschließung sei aus Sicht des Gesundheitsamtes derzeit nicht nötig.

Weitere Beratung durch das Gesundheitsamt Düsseldorf

Alle Kontaktpersonen wurden von der Schulleitung bereits persönlich über den Sachverhalt informiert und werden aktuell zur weiteren Beratung vom Gesundheitsamt Düsseldorf kontaktiert.

.Weitere Vorkehrungen – außer den bereits empfohlenen wie zum Beispiel Beachtung der Hygieneregeln oder regelmäßiges Händewaschen – sind an der Schule laut Gesundheitsamt nach gegenwärtigem Stand nicht erforderlich.

Jedoch hat die Schulleitung ein Angebot des Gesundheitsamtes angenommen, Schüler und deren Eltern sowie die Lehrer der Dieter-Forte-Gesamtschule am morgigen Freitag umfassend über den Sachverhalt und geeignete Verhaltensweisen zu informieren. (red)