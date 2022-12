Düsseldorf: Mann beißt Polizisten

Bei der Festnahme des per Haftbefehl gesuchten Mannes setzte die Polizei Düsseldorf ein sogenanntes Distanzelektroimpulsgerät – auch bekannt als Taser – ein.

Düsseldorf. Bei einer Kontrolle fiel Polizisten ein Mann auf, der wegen eines Sexualdelikts gesucht wurde. Beim Versuch der Festnahme wehrte er sich stark.

Durch Kopfstöße und einen Biss verletzte am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages, 07.05 Uhr, ein mit Haftbefehl gesuchter Mann zwei Polizisten. Der aggressive 30-Jährige war ihnen als Beifahrer bei einer Verkehrskontrolle in Bilk aufgefallen. Er konnte nur mit Kraftaufwand und mithilfe eines Tasers überwältigt werden. Bei dem Fahrer bestand dazu der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln fuhr. Strafanzeigen wurden gefertigt.

Gesuchter mit Taser überwältigt

Zur Einsatzzeit kontrollierten die Beamten auf einem Parkplatz auf der Christophstraße einen VW und stellten fest, dass der 28 Jahre alte Fahrer offensichtlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss unterwegs war. Eine Überprüfung der Personalien des Beifahrers ergab einen bestehenden Haftbefehl wegen eines Sexualdelikts. Als die Beamten ihm Haftbefehl mitteilten, reagierte er aggressiv und leistete erheblichen Widerstand. Er biss einem Beamten in den Finger und verletze einen zweiten durch Kopfstöße. Nur durch den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes – umgangssprachlich Taser – konnten die Beamten den Widerstand brechen und den Mann fixieren, meldet die Polizei. Er wurde in Gewahrsam gebracht. Auf der Fahrt habe er weiter randaliert und mit seinem Kopf gegen den Streifenwagen geschlagen, so die Polizei. Gegen den Autofahrer wurden Blutproben, eine Fahrzeugsicherstellung und Anzeige eingeleitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf