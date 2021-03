Elf Kilo Wasserpfeifentabak waren in Kaffeeverpackungen versteckt.

Zoll Düsseldorf: Mann schmuggelt Shishatabak in Kaffeeverpackung

Düsseldorf Statt der erlaubten 250 Gramm hatte ein Mann am Flughafen Düsseldorf elf Kilogramm Wasserpfeifentabak dabei. Zöllner erwischten ihn.

Rund elf Kilogramm Wasserpfeifentabak, versteckt in Kaffeeverpackungen, haben Zöllner am Düsseldorfer Flughafen bei einem Reisenden aus dem Libanon gefunden. Wie der Zoll mitteilt, wollte der 44-jährige gebürtige Libanese aus der Region Hannover am Freitag, 26. Februar, den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen, als Zöllner ihn zur Röntgenkontrolle des Reisegepäcks baten.

Zwar konnten die Zöllner auf den Röntgenbildern eindeutig Wasserpfeifentabak erkennen, fanden in den Gepäckstücken des Reisenden jedoch nur Kaffeeverpackungen vor.

Reisefreimenge deutlich überschritten

Nach dem Öffnen dieser Verpackungen stellten sie fest, dass der Beschuldigte den Kaffee durch elf Kilogramm Wasserpfeifentabak ersetzt hatte. Die Reisefreimenge für Einfuhren aus einem Drittland liegt bei 250 Gramm.

Die Zöllner leiteten gegen den Beschuldigten ein Steuerstrafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung ein und stellten den Wasserpfeifentabak zunächst sicher. Der Steuerschaden beläuft sich auf über 500 EUR, so der Zoll.