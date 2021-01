Düsseldorf: Mann schwer verletzt - Polizisten vor Gericht

Zwei Polizisten müssen sich vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verantworten. Ihnen wird Körperverletzung im Amt vorgeworfen, nachdem sie einen Mann in der Düsseldorfer Altstadt übel zugerichtet hatten.

Weil sie einen 38-jährigen Altstadtbesucher schwer verletzt haben sollen, müssen sich zwei Polizisten am Mittwoch in Düsseldorf vor dem Amtsgericht verantworten. Den 29 und 35 Jahre alten Beamten wird Körperverletzung im Amt vorgeworfen.

Laut Anklage hatten die zwei Polizisten am 15. Oktober 2017 um 5 Uhr morgens in der Düsseldorfer Altstadt zwei Männer getrennt, die sich miteinander geprügelt hatten. Als sich einer der Männer aus dem Staub machen wollte, soll ihn der 35-jährige Polizist festgehalten und am Boden fixiert haben.

Gewalt der Polizisten sei nicht gerechtfertigt gewesen

Der 29-Jährige Polizist soll den Mann zunächst aufgerichtet, ihn geschlagen und erneut mit Knie und Schienbein minutenlang auf dem Pflaster fixiert haben. Sechs weitere Polizisten hatten dies der Anklage zufolge abgesichert. Der 38-Jährige Altstadtbesucher sei wehrlos gewesen und habe keinen Widerstand geleistet. Die Gewalt der Polizisten sei nicht gerechtfertigt gewesen.

Das 38-Jährige mutmaßliche Opfer der Polizeigewalt soll dabei einen doppelten Nasenbeinbruch, einen Bruch der Augenhöhle sowie Blutergüsse und Schürfwunden erlitten haben. Überwachungskameras hatten das Geschehen aufgezeichnet. Die beiden angeklagten Polizisten bestreiten die Vorwürfe. (dpa)