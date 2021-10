Düsseldorf: Maskenverweigerer greift Busfahrerin an

Düsseldorf. Fahrgast wurde auf fehlende Maske hingewiesen. Da spuckte er die Busfahrerin an und versuchte, auf sie einzuprügeln. Die Polizei ermittelt.

Vermutlich weil eine Busfahrerin der Linie 730 ihn auf seine fehlende Schutzmaske hinwies, rastete ein Fahrgast am Freitagabend an der Bushaltestelle „Siedlung Freiheit“ vollkommen aus – und attackierte die Rheinbahnfahrerin.

Fahrerin sprach den Mann auf die Maskenpflicht an

Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge stieg der Mann gegen 21.40 Uhr an der Haltestelle ein und trug keine Maske. Daraufhin habe die Busfahrerin den Unbekannten auf seine fehlende Maske angesprochen und nach einem Fahrausweis gefragt. Sofort soll er lautstark und aggressiv in einer der Fahrerin unverständlichen Sprache reagiert haben. Der Täter spuckte ihr ins Gesicht, indem er sich um die angebrachte Plastikscheibe lehnte. Seine Versuche, die Fahrerin auch zu schlagen, konnte die Scheibe abhalten. Als die Fahrerin die Kabinentür öffnete, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung, so die Polizei.

Laut Beschreibung der Busfahrerin hat der Täter eine normale Statur und ist etwa 170 bis 180 cm groß. Er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und war dunkel bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die sich beim Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0211 870 0 melden.

