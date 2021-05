Mordkommision ermittelt nach Hofgarten-Attacke in Düsseldorf

Düsseldorf. Bei einer Schlägerei im Düsseldorfer Hofgarten wurde ein Mann in der Nacht zu Pfingstmontag lebensgefährlich verletzt. Mordkommission ermittelt.

Nach einer blutigen Schlägerei mit einer lebensgefährlich verletzten Person in Höhe der Maximilian-Weyhe-Allee am Hofgarten hat die Düsseldorfer Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Laut Mitteilung waren die jungen Männer am frühem Pfingstmontagmorgen am Rande der Altstadt aufeinander getroffen. Aus bislang unbekannter Ursache traten dabei vier Männer aggressiv auf und griffen im Hofgarten eine andere Gruppe von sieben Beteiligten mit Flaschen an.

Wie es im Polizeibericht heißt, gerieten die beiden Personengruppen gegen 4.20 Uhr zunächst im Bereich der Elberfelder Straße (Richtung Kö-Bogen – Hofgarten) aus nicht bekannten Gründen aneinander. Dabei soll es sich nach jetzigem Stand „um eine vierköpfige Gruppe Aggressoren und eine siebenköpfigen Gruppe späterer Geschädigter“ gehandelt haben.

Schlägerei im Hofgarten: Hubschrauber kreiste über Düsseldorf

Das Geschehen verlagerte sich dann offensichtlich in den Hofgarten. Dort kam es dann wohl zu Angriffen und Verletzungen mit Glasflaschen. Schließlich wurde die Polizei und Rettungskräfte zur Jägerhofstraße gerufen, wo der Schwerverletzte gefunden und versorgt wurde. Zwei weitere Verletzte fanden die Beamten in der Nähe, auch sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die restliche Personengruppe hatte sich in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Für die Fahndung nach den Flüchtenden kreiste ein Hubschrauber über der Düsseldorfer Innenstadt.

Eine Person konnte als möglicher tatbeteiligter Aggressor vorläufig festgenommen werden. Inwieweit er an der Tat beteiligt war, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

