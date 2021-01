Düsseldorf: Neu-Vermietung von Büroflächen fast halbiert

In Düsseldorf ist die Zahl der Neu-Vermietungen von Büroflächen während der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen.

Düsseldorf Der Büroflächenumsatz sank 2020 in Düsseldorf um 44,9 Prozent. Auch die Zahl der Leerstände nahm im Laufe der Corona-Pandemie zu.

Düsseldorf. Auch auf dem Immobilienmarkt sind die Folgen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren: So ging die Neu-Vermietung von Büroflächen in Düsseldorf nach Angaben des Immobilienspezialisten Jones Lang LaSalle (JLL) im vergangenen Jahr um satte 44,9 Prozent zurück. Im Vergleich der sieben größten Städte Deutschlands sank der Büroflächenumsatz nur in Stuttgart (55,9 Prozent) noch stärker. Hamburg (31,4 Prozent), Köln (28,5 Prozent) und Berlin (25,4 Prozent) verzeichneten einen Rückgang um unter einem Drittel – im Schnitt liegt der Einbruch des Umsatzes bei 33,8 Prozent.

Die Immobilienmärkte befänden sich aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie in einem „Zustand der Ungewissheit“, schreibt der Immobilienspezialist JLL. Umzugspläne würden zunächst aufgeschoben oder eine Vertragsverlängerung in den bestehenden Flächen angestrebt. „In der Konsequenz fehlen vor allem die großflächigen Vermietungen ab 10.000 Quadratmetern.“ Erst Mitte 2021 sei frühestens mit einem Anziehen der Büro-Vermietungen zu rechnen.

Büro-Mietpreise: 2021 keine Rückgänge zu erwarten

Auch die Zahl der Leerstände hat sich vielerorts erhöht. So verzeichnete Düsseldorf bei der Büro-Leerstandsquote im Vergleich zum vierten Quartal 2019 im vergangenen Quartal ein Plus von einem Prozent und liegt aktuell bei insgesamt 6,8 Prozent. Diese Tendenz werde bis Ende 2021 weiter zunehmen, prognostiziert JLL-Experte Helge Scheunemann. „Der Büromarkt ist aber weit von einer Angebotsschwemme entfernt, Leerstandsquoten im zweistelligen Bereich wie etwa 2010 wird es mittelfristig nicht geben.“

Nachhaltige Auswirkungen auf die Entwicklung der Mietpreise habe die Corona-Pandemie aber nicht. 2021 werde der Mietpreisindex in den sieben größten Städten Deutschlands durchschnittlich um 1,5 Prozent steigen. Mietpreisrückgänge seien nicht zu erwarten.