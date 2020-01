Düsseldorf. Ein Neunjähriger wurde am Dienstag verletzt. Er wurde vom Auto eines US-Amerikaners getroffen, der nur einen Fahrerlaubnis aus Las Vegas besitzt.

Düsseldorf: Neunjähriger auf Tretroller schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bilk wurde am späten Dienstagnachmittag (17 Uhr) ein Neunjähriger schwer verletzt.

Wer hatte Grün bzw Rot?

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr zur Unfallzeit ein 70-jähriger US-Amerikaner mit seinem Pkw (Audi) den Südring in Fahrtrichtung Neuss auf dem mittleren der drei Fahrstreifen. In den Kreuzungsbereich Südring/Aachener Straße fuhr er nach eigenen Angaben mit mäßiger Geschwindigkeit bei Grünlicht der Ampel ein. Dabei bemerkte er einen neunjährigen Jungen zu spät, der den Südring von rechts kommend auf einem Tretroller überquerte. Das Kind wurde vom Pkw getroffen und zu Boden geschleudert, heißt es im Polizeibericht Dabei erlitt es Verletzungen, die derzeit in einer Klinik stationär behandelt werden.

Der 70-Jährige verfügt nur über einen Wohnsitz in den USA und eine Fahrerlaubnis aus Las Vegas. Ob und für wen die Lichtzeichenanlage Rot bzw Grün zeigte, ist laut Polizei nun Gegenstand der Ermittlungen.