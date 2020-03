Düsseldorf: Oberleitungsschaden sorgt für Pendlerchaos

Durch einen Oberleitungsschaden bei der Straßenbahnlinie 706 in Höhe Kopernikusstraße in Bilk kam es am Montagmorgen mitten in der Rush-Hour zum Chaos für die ÖPNV-Nutzer im Düsseldorfer Süden. Der Schaden an einem Trenner der Fahrleitung wirkte sich zwischen 6 und 8.30 Uhr am Morgen auf diverse Linien der Rheinbahn aus. Betroffen waren neben der 706 auch die 701 und 704 sowie die drei Wehrhahnlinien U 71, U 73 und U 74.

Zwischen Bilk S-Bahnhof und Südpark sowie zwischen Kettwiger Straße und Am Steinberg wurden Ersatzbusse eingesetzt. Weil auch einige Displays zur Fahrgastinformationen nicht richtig funktionierten – beispielsweise am Knotenpunkt Werstener Kreuz – kamen viele Pendler zu spät zur Arbeit und Schüler zu spät zum Unterricht.

Störung dauerte zweieinhalb Stunden

In den rund zweieinhalb Stunden wurden die Bahnen umgeleitet. Die 701 zur Kesselstraße, die 704 zum Polizeipräsidium, die 706 zum Betriebshof Lierenfeld. Für die Wehrhahnlinien war vom Süden aus im Südpark (Botanischer Garten) Endstation, vom Bilk S-Bahnhof aus an der Hellriegelstraße in Volmerswerth. (wapp)