Düsseldorf: Polizei findet Butterflymesser im BH

Düsseldorf. 18-Jährige war zunächst in der S-Bahn aufgefallen und später von Bundespolizisten „gefilzt“. Strafverfahren eingeleitet.

Ausgefallener Inhalt im Büstenhalter einer 18-Jährigen: Bundespolizisten haben am vergangenen Sonntagmorgen um 7.30 Uhr ein Butterflymesser am Haltepunkt Düsseldorf-Volksgarten beschlagnahmt. Die junge Frau hatte dieses Messer in ihrer linken BH-Hälfte mit sich geführt. Eine Zeugin auf dem Zug der Linie S 6 hatte die Beamten zuvor in Kenntnis gesetzt, dass die 18-Jährige ein Messer dabei habe. Sie habe damit niemanden bedroht, aber führte es sichtbar mit sich.

Polizistin untersuchte Verdächtige

Die Bundespolizisten begleiteten die Verdächtige dann am Volksgarten aus der S 6. Eine Beamtin der Bundespolizei durchsuchte die junge Frau und fand ein Butterflymesser im BH. Das Messer mit zweigeteilten, schwenkbaren Griffen und einer Klingenlänge von zwölf Zentimetern wurde beschlagnahmt. Die 18-Jährige konnte vor Ort entlassen werden, muss aber nun mit einem Strafverfahren rechnen.

