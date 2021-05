Polizei kontrolliert Tuningszene - Fahrzeuge sichergestellt

Die Polizei in Düsseldorf stellte bei einer Kontrolle am Samstag, 8. Mai, mehrere Fahrzeuge sicher.

Düsseldorf. In Düsseldorf hat die Polizei am Samstagabend 55 Fahrzeuge und 68 Personen kontrolliert. Fünf Fahrzeuge wurden dabei sichergestellt.

Auch eher mäßiges Wetter hindert Mitglieder der Tuning-Szene nicht daran, sich in Düsseldorf zu treffen und ihre Fahrzeuge vorzuführen. Mehrere Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Polizei hatten am Samstagabend genug zu tun, um Fahrer und offensichtlich getunte Autos zu kontrollieren. Mehrere Fahrzeuge wurden zur Begutachtung durch einen Sachverständigen vorerst sichergestellt, unter anderem ein stark durchgerosteter Pkw, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Bei der Kontrolle von insgesamt 55 Fahrzeugen und 68 Personen wurden laut Angaben der Polizei 20 Ordnungswidrigkeits-Anzeigen wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis erstellt. In fünf Fällen sprachen die Beamten ein Verwarnungsgeld aus, elfmal stellten die Einsatzkräfte noch dazu Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung fest und leiteten die Anzeigen an die Stadt weiter.

Fahranfänger (17) fuhr unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Fünf Autos wurden sichergestellt. Ein Pkw offenbarte so erhebliche technische Mängel - auch ein Durchrosten am Fahrzeugboden und tragenden Teilen-, dass dieser aus dem Verkehr gezogen werden musste. Zwei Strafanzeigen gab es wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verwarnungsgelder wegen unnützen Hin- und Herfahrens und unnötigem Lärm.

Eine Strafanzeige und ein Bericht an das Straßenverkehrsamt erwarten nun auch einen 17-jährigen Fahranfänger aus Düsseldorf. „Er zog zunächst die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte aufgrund eines eigenwillig montierten Kennzeichens an seinem Leichtkraftrad auf sich“, heißt es im Einsatzbericht. Im Laufe der Kontrolle kristallisierte sich bei dem Fahranfänger (seit gut vier Wochen im Besitz eines Führerscheins) heraus, dass er sein Motorrad unter dem Einfluss von Betäubungsmittel fuhr. Eine Blutprobe wurde entnommen, dem jungen Düsseldorfer wurde die Weiterfahrt untersagt. (kri)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf