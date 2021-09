Düsseldorf: Polizei sucht mit Phantombild nach Vergewaltiger

Düsseldorf. Mit einem Phantombild fahndet die Düsseldorfer Polizei nach einem Unbekannten, der am 20. Juli eine Frau im Stadtteil Garath vergewaltigt hat.

Mit einem Phantombild fahndet die Düsseldorfer Polizei nach einem bislang Unbekannten. Der Mann steht im Verdacht am Dienstag, 20. Juli 2021, zwischen 22.45 und 23 Uhr, auf der Bürgerwiese in Garath eine Frau vergewaltigt zu haben. Zur Tatzeit hielt sich die Frau auf der Bürgerwiese an der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße in Garath auf und lernte dort drei Männer kennen. Nachdem zwei von ihnen die Wiese verlassen hatten, kam es zur Vergewaltigung durch den dritten Mann.

Täter trug orangefarbenen Trainingsanzug

Nachdem die bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats 12 nicht zur Identifizierung des Täters führten, wendet sich die Polizei nun mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit. Der Unbekannte ist etwa zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er hat kurze schwarze Haare und war mit einem orangefarbenen Trainingsanzug bekleidet.

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise unter 0211-8700.

