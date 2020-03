Düsseldorf: Polizei sucht Zeugen nach zwei Kiosküberfällen

Düsseldorf. Am Freitagabend wurden zwei Trinkhallen in Düsseldorf überfallen. In Garath war ein Trio am Werk, in Oberbilk drohte ein Unbekannter mit Pistole.

Fast zeitgleich wurden am vergangenen Freitagabend zwei Trinkhallen in Düsseldorf überfallen.

Ein Raub ereignete sich um 20.43 Uhr in Garath. Laut Polizeibericht betraten dabei drei maskierte Unbekannte den Kiosk an der Peter-Behrens-Straße und gingen direkt zu dem Angestellten hinter dem Verkaufstresen. Dort versetzten sie dem 22-Jährigen einen Schlag und forderten ihn auf, das Geld aus der Kasse sowie Zigarettenschachteln in einer von ihnen mitgebrachten, schwarzen Sporttasche zu verstauen. Anschließend flüchtete das Trio. Der Verkäufer wurde nur leicht verletzt.

Der erste Täter war komplett in Schwarz mit einem Kapuzenpulli, Lederjacke, Jogginghose und Handschuhen sowie Schuhen mit weißer Sohle gekleidet. Zudem trug er eine auffällige „Guy Fawkes“-Maske aus dem Kostümbedarf mit einem stilisierten bärtigen Männergesicht. Der zweite Täter trug eine schwere Daunenjacke mit Kapuze, graue Jogginghose, graue Handschuhe und weiße Schuhe. Sein Gesicht war vermummt. Bei der dritten Person dürfte es sich nach jetzigem Stand der Ermittlungen um eine Frau gehandelt haben. Sie ist eher klein und dicklich und trug eine lange schwarze Winterjacke, graue Hose und weiße Schuhe. Auch sie hatte ihr Gesicht vermummt.

Unbekannter drohte mit Schusswaffe

Weiterhin fahndet die Polizei nach einem unbekannten Täter, der am Freitagabend einen Kiosk an der Siemensstraße in Oberbilk mit einer Schusswaffe überfallen hat. Gegen 20.40 Uhr betrat der Mann den Kiosk, bedrohte eine 25-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Anschließend flüchtete der Täter mit mehreren hundert Euro in unbekannte Richtung.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er war mit einer schwarzen Mütze sowie einer schwarzen Jacke bekleidet und trug ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise in beiden Fällen nimmt das Raubkommissariat KK 13 unter 0211-8700 entgegen.