Düsseldorf: Polizei und Feuerwehr für Silvester gerüstet

In der Landeshauptstadt darf nur in der Silvesternacht „geknallt“ werden. Ausgenommen ist davon aber die Altstadt, wo es ein strenges Böllerverbot geben wird.

Düsseldorf. Auch die Kliniken bereiten sich vor. Die medizinische Versorgungslage sei aber angespannt, daher appellieren sie an die Bürger

Der Jahreswechsel konnte in den vergangenen zwei Jahren nur bedingt gefeiert werden – Grund waren der Lockdown, pandemiebedingte Kontaktbeschränkungen und das allgemeine Böllerverkaufverbot. Doch in diesem Jahr fallen erstmals wieder alle Einschränkungen weg. In Düsseldorf bereiten sich Feuerwehr, Polizei und Kliniken bereits auf die Silvesternacht vor.

Polizei zeigt sich „vorsichtig optimistisch“

Trotz der Aufhebung aller Beschränkungen zeigt sich Polizeisprecher André Hartwich „vorsichtig optimistisch“, wie er sagt: „Es soll warm werden und regnen. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass solch ein Wetter gerade für die Polizei gut ist. Es kann nämlich sein, dass viele Menschen bei dem Wetter keine Lust haben, in die Stadt zu gehen.“ Dennoch werde man in der Silvesternacht mit mehreren Hundertschaften arbeiten.

Unterstützung erhält die Polizei durch das Ordnungsamt und Beamten aus den Bereitschaftsdiensten. „Wir werden in Gruppenstärken unterwegs sein. In Verbindung mit dem OSD werden wir zudem Doppelstreifen gehen“, so Hartwich. „Zusätzlich setzten wir Videoüberwachung und Lichtkonzepte ein.“

„unschöne Szenen“ in der Altstadt

In den vergangenen Jahren habe es vor allem in der Altstadt „unschöne Szenen“ gegeben. „Dort haben sich Personen nicht an das Pyrotechnikverbot gehalten“, so Hartwich. „Auch in diesem Jahr gilt in der Altstadt ein Böllerverbot. Wir werden nicht auf die Leute zugehen und ihre Taschen kontrollieren. Sehen wir aber, dass Pyrotechnik mitgeführt oder sich nicht an das Verbot gehalten wird, dann werden wir eingreifen und die Böller vor Ort in einem mit Wasser befüllten Container vernichten.“

Insgesamt wurden in der Altstadt im vergangenen Jahr 130 Personen kontrolliert. Hartwich zeigt sich für dieses Jahr aber optimistisch. „Mein Gefühl sagt mir, dass die Menschen vernünftiger geworden sind und in Zeiten der erhöhten Kosten auch mal eher auf Pyrotechnik verzichten werden.“

Laut dem Polizeisprecher stechen in der Silvesternacht vor allem junge Männer hervor, die Probleme machen würden. „Bis 0 Uhr ist alles gut. Danach kommen alle raus. Gerade junge Männer sind dann auf Randale aus. Der Alkohol spielt dabei natürlich eine Rolle. Manche wollen aber auch einfach bewusst randalieren.“ So wurden in der vergangenen Silvesternacht 83 Platzverweise im gesamten Stadtgebiet ausgesprochen, 22 Personen in Gewahrsam genommen und 29 Strafanzeigen wegen Körperverletzung gefertigt. „Insgesamt sind wir aber auch in diesem Jahr wieder stark aufgestellt – nicht nur in der Altstadt. Diejenigen, die Silvester feiern wollen, sollen es tun. Und auf diejenigen werden wir aufpassen“, betont Hartwich.

Über 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr

Auch die Feuerwehr wappnet sich für den Jahreswechsel. „Es werden mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst, inklusive der ehrenamtlichen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, an Silvester im Einsatz sein. Dazu zählt ebenfalls die Erhörung des Personals der Feuerwehrleitstelle, um möglich vermehrte Notrufe gleichzeitig entgegenzunehmen“, betont Sprecher André Schahidi. „In diesem Jahr erwartet die Feuerwehr erneut eine hohe Personendichte in der Altstadt, sodass hier – wie vor der Corona-Pandemie bereits etabliert– am Burgplatz ein Erste-Hilfe-Bereich durch Hilfsorganisationen betrieben wird.“

In der vergangenen Silvesternacht musste die Feuerwehr insgesamt zu elf Feuermeldungen ausrücken, bei denen in sechs Fällen ein Papier- bzw. Müllcontainer gebrannt hat. Zudem registrierte die Feuerwehr 104 „Notfälle“ und 24 Krankentransporte.

Angespannte Lage in den Kliniken

Auch die Düsseldorfer Kliniken bereiten sich auf Silvester vor, appellieren jedoch an die Bürger. „In diesem Jahr sollte man es wirklich soft angehen lassen. Die medizinische Versorgungslage ist angespannt“, betont Dr. Michael Bernhard, Leiter der Zentralen Notaufnahme der Uniklinik. „Wir empfehlen eine absolut dringliche Zurückhaltung, um die Versorgung der wirklich Kranken sicherstellen zu können.“

VKKD-Sprecherin Cassie Kuebitz betont: „Wir versuchen unsere Notaufnahmen zum Jahreswechsel entsprechend zu besetzen. Dennoch ist die Lage durch Personalnotstand und zusätzliche Ausfälle durch die Grippe- und Erkältungswelle angespannt.“ Durch das Böllerverbot war in den vergangenen Jahren weniger Andrang in den Notaufnahmen – doch das könnte sich in diesem Jahr ändern. „Grundsätzlich gilt: Je mehr Böller, desto mehr Verletzungen“, betont Kuebitz. „In der Silvesternacht fallen vor allem durch Alkohol verursachte Einsätze an. Am meisten haben wir es mit Verletzungen wie Platzwunden, Schnittwunden und Verbrennungen zu tun. Unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung von Feuerwerkskörpern führen aber auch teilweise zu schwersten Verletzungen.“

Feuerwerksverbot in der Altstadt

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass zum Jahreswechsel nur am Sonntag, 31. Dezember, und am Montag, 1. Januar, „geknallt“ werden darf. Menschen, die Feuerwerkskörper früher oder auch später abbrennen, begehen eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

Das Abbrennen von Feuerwerk in der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- oder Seniorenheimen ist untersagt. Außerdem gilt auch in diesem Jahr ein Feuerwerksverbot in der Altstadt von Sonntag, 31. Dezember, 20 Uhr, bis Montag, 1. Januar 2023, 6 Uhr.

