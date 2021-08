Düsseldorf präsentiert Experimentelles im Biergarten

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Formation Ai und Solokünstler TG Mauss treten am Montagabend im Vierlinden an der Mitsubishi-Halle auf.

Im Rahmen des Düsseldorfer Kultursommers präsentiert Konzertveranstalter GoldMucke am Montag, 23. August, die Band Ai im Vierlinden-Biergarten im Schatten der Mitsubishi-Halle. Open-Air. Unterstützt wird die Formation von TG Mauss. Die Konzerte beginnen ab 19.30 Uhr.

Die Düsseldorfer Formation AI wurde gegründet als deutsch-japanisches Joint-Venture. Shunsuke Oshio (ehemals Gitarrist von Ai) und Frank Bauer schaffen sich 2010 mit Ai eine musikalische Plattform, die vor allem ihren experimentellen Ambitionen dienen soll. Ai spielt elektronische Musik mit Anleihen bei klassischer, japanischer und experimenteller Musik sowie Krautrock. Sie bezieht ihre Spannung aus den unterschiedlichen musikalischen Backgrounds der Musiker: Nima Moussavi, beeinflusst von der Musik der 60er Jahre und neuer experimenteller Musik. Frank Bauer kommt von der elektronischen und Minimalmusik. Drummer Matt Flores hat eine eigene lange Karriere als Elektronik-Produzent mit einer großen Anzahl an Veröffentlichungen vorzuweisen. Bassmann Andreas „Hille“ von Hillebrandt fühlt sich in sämtlichen Gefilden der Musik wohl. Ihre Musik, bis dahin eher experimentell-elektronisch, veränderte sich durch die zusätzlichen Musiker.

Das Konzept ist, so offen wie möglich zu sein

Das erklärte ursprüngliche Ziel, statt Stücke zu komponieren live zu improvisieren und Stücke eher aus etwas wie Versuchsanordnungen entstehen zu lassen, wich einer konventionelleren Herangehensweise. Inzwischen sind auch reguläre, wiederholbare Kompositionen mit festen Strukturen Teil des Repertoires. Das Konzept ist aber nach wie vor, so offen zu sein wie möglich.

Der gebürtige New Yorker Torsten G. Mauss aka TG Mauss wird heute Abend ebenfalls auf der kleinen Bühne im Vierlinden stehen. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf. In den vergangen Jahren veröffentlichte er bereits elektronische Alben zusammen mit Volker Bertelmann (Hauschka), wirkte bei Thomas Kleins Sølyst mit und komponierte verschiedene Filmmusiken. TG Mauss ist sein Solo-Projekt. Sein neues Album „Momente Vol. 1” erschien im Mai dieses Jahres auf dem Düsseldorfer Label Hauch Records.

Tickets an der Abendkasse kosten 10 Euro. www.goldmucke.de

