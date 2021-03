Düsseldorf: Radfahrer prallt bei der Flucht gegen Auto

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Polizei kontrollierte am Mittwoch vor allem die Pedalritter. Es gab 139 Verwarngelder und einmal klickten die Handschellen.

Mehrere Dutzend Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Polizei kontrollierten am späten Mittwochnachmittag bis in den späten Abend vor allem Radfahrer und Pedelecfahrer im gesamten Stadtgebiet. Die Beamten überprüften 247 Fahrzeuge. Die Kontrollen ergaben insgesamt 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 139 Verwarngelder. „Hauptsächlich wurde das Fahren in der falschen Fahrtrichtung auf den Radwegen geahndet“, heißt es im Polizeibericht. Zudem wurden zahlreiche Personen erwischt, die während des Radelns mit dem Handy zugange waren.

Dummerweise über Rot gefahren

Im Verlauf der Kontrolle wurde auch ein Radfahrer nach einem Rotlichtverstoß auf der Werstener Straße angehalten. Bei der Prüfung der mündlich vorgetragenen Personalien ergaben sich Ungereimtheiten. Als die Einsatzkräfte dem auf den Grund gehen wollten, sprintete der Betroffene plötzlich zu seinem Rad und versuchte zu flüchten. Die Flucht endete jedoch so schnell, wie sie begonnen hatte. Ein paar hundert Meter weiter versperrte ihm ein Streifenwagen den Weg. Der Flüchtige versuchte vergeblich an dem Einsatzfahrzeug vorbeizukommen und prallte gegen einen geparkten Pkw. Er fiel zu Boden und konnte vor Ort festgenommen werden. Der Mann sitzt mittlerweile im Polizeigewahrsam. Das Fluchtmotiv dürfte unter anderem in einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gelegen haben.

Brummi-Fahrer kaufte sich Führerschein für 600 Euro

Auch der Fahrer eines Lkw wurde kontrolliert. Bei der Überprüfung des 29-Jährigen aus Moldawien ergaben sich Verdachtsmomente, dass dessen rumänischer Führerschein gefälscht sein könnte. In seiner ersten Einlassung gab der 29-Jährige schließlich zu, den Führerschein für 600 Euro „gekauft“ zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihm drohen jetzt entsprechende Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein und des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise.