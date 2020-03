Düsseldorf: Radfahrer stürzt und wird von Auto überfahren

Düsseldorf. Ein Radfahrer ist am späten Dienstagabend in Düsseldorf gestürzt und von einem Auto angefahren worden. Er erlitt schwerste Verletzungen am Kopf.

Ein 54-jähriger Radfahrer ist am späten Dienstagabend in Düsseldorf von seinem Rad gestürzt und dann von einem Auto angefahren worden. Er wurde schwerst am Kopf verletzt, sagte am Mittwochmorgen ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

„Es besteht Lebensgefahr“, sagte der Sprecher. Warum der Radfahrer von dem Pedelec stürzte, muss noch ermittelt werden. Nach dem Sturz sei der Radfahrer auf der Straße liegen geblieben. Ein nachfolgendes Auto habe ersten Erkenntnissen nach nicht mehr ausweichen können.

Um 22.51 Uhr am späten Dienstagabend waren Polizei und Rettungsdienst zum Sandträgerweg im Stadtteil Vennhausen gerufen worden. Der Unfall ereignete sich in Höhe des Bunzlauer Wegs.

Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Details zum Unfallhergang und zu den beteiligten Personen gab es am Morgen noch nicht. (dae)