Düsseldorf: Radfahrer von Lastwagen erfasst und gestorben

Der Radfahrer in Düsseldorf verstarb noch an der Unfallstelle in Oberbilk.

Düsseldorf. Ein Radfahrer ist beim Abbiegen von einem Lastwagen erfasst worden und starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Lkw kam aus Krefeld.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein 53 Jahre alter Düsseldorfer am Montag verstorben. Der Mann wurde im Stadtteil Oberbilk von dem abbiegenden Auflieger mit Muldenkipper erfasst, wie die Polizei Düsseldorf am Abend mitteilte.

Nach den bisherigen Ermittlungen war eine 42 Jahre alte Krefelderin gegen 10 Uhr mit ihrem Lastwagen auf der Werdener Straße in Richtung Kettwiger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Mindener Straße wollte sie demnach nach rechts abbiegen. Zeitgleich war der 53-jährige mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Werdener Straße für die Fahrtrichtung Kettwiger Straße in Richtung Kruppstraße unterwegs.

Düsseldorf: Der Fahrradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle

Der Radler wurde aus bislang unklaren Umständen von dem abbiegenden Lkw erfasst und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Während des Polizeieinsatzes kam es rund um die Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern nach Angaben der Polizei noch an.

Hier lesen Sie mehr Nachrichten aus Düsseldorf.