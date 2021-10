Düsseldorf: Radfahrerin (23) stirbt nach Unfall mit Mercedes

Düsseldorf. Eine erst 23-jährige Radlerin starb am Dienstagmorgen noch am Unfallort, nachdem sie vom Mercedes einer 72-Jährigen getroffen wurde.

Furchtbarer Verkehrsunfall in der Carlstadt: Eine 23-jährige Fahrradfahrerin wurde am Dienstagmorgen durch den Zusammenprall mit dem Mercedes-A-Klasse-Wagen einer 72-Jährigen so schwer verletzt, dass für sie jede Hilfe zu spät kam.

Seniorin wollte Aufprall auf Auto vermeiden

Den ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge war die 72-Jährige gegen 9.50 Uhr von der Kasernenstraße auf die Haroldstraße in Richtung Kavalleriestraße eingebogen. Auf der Haroldstraße kam es zu diesem Zeitpunkt zu einem Rückstau aus Richtung Schwanenmarkt. Die Seniorin erkannte diesen Rückstau zu spät und versuchte einen Aufprall mit dem vor ihr haltenden Pkw zu verhindern. Dabei wich sie nach rechts auf den Fahrradschutzstreifen aus. Hier erfasste sie die 23-Jährige auf ihrem Fahrrad. Diese wurde auf die Fahrbahn geschleudert und von dem Mercedes der 72-Jährigen überrollt. Die 23-Jährige mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Düsseldorf erlitt hierdurch so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarb.

