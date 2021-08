Düsseldorf: Räuber reißt 87-Jährigen zu Boden

Düsseldorf. Erst waren sie zusammen in einer Kneipe, dann überfiel ein Unbekannter einen Senior in Düsseldorf auf offener Straße.

Nach einem perfiden Raub am späten Montagabend in Benrath sucht die Düsseldorfer Polizei Zeugen. Ein Unbekannter hatte dabei einen Senior zu Boden gerissen und ihm die Geldbörse entwendet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte sich der 87 Jahre alte Mann zuvor in einer Gaststätte in Benrath aufgehalten und kam dort mit einem Unbekannten ins Gespräch.

Brieftasche geraubt

Als er die Örtlichkeit verließ, folgte ihm der Mann und sprach den Senior auf dem Parkplatz Bahnhof Benrath an. Unvermittelt griff der Unbekannte an den Kragen des 87-Jährigen, riss ihn zu Boden und raubte die Brieftasche. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige mit der Beute in Richtung Hauptstraße.

Die Polizei hat eine Beschreibung des Täters: Der Flüchtige ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Er war mit einer dunklen Jeanshose und einer hellen Kopfbedeckung bekleidet und sprach polnisch. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

