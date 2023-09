Düsseldorf: Räuberin sprüht Opfer Essigessenz ins Gesicht

Düsseldorf. Perfide Raubtat in Düsseldorf Kaiserswerth: Unbekannte Frau macht 82-Jährigen handlungsunfähig, ehe sie ihm die Armbanduhr vom Handgelenk reißt.

Die Polizei sucht Zeugen einer perfiden Raubtat, die sich am Freitagnachmittag (16 Uhr) in Kaiserswerth ereignete. Dabei sprühte eine Unbekannte dem Opfer erst Essig ins Gesicht und riss ihm dann die Armbanduhr vom Handgelenk.

Opfer wollte der Unbekannten zunächst Hilfe anbieten

Ein 82-jähriger Mann war zuvor mit seinem Pkw auf der Straße Im Luftfeld zu seiner Wohnung unterwegs gewesen, als ihm die junge, gut gekleidete Frau auffiel, die hektisch telefonierte. Als der Senior mit seinem Mercedes vor der Einfahrt zu seiner Tiefgarage stand, kam die Frau schnellen Schrittes auf ihn zu und redete in einer ihm unbekannten Fremdsprache auf ihn ein. Dabei zeigte sie hektisch auf eine Haustür. Der ältere Mann ging davon aus, dass sich die Frau in einer Notlage befindet und stieg aus seinem Pkw, um ihr seine Hilfe anzubieten. Unvermittelt sprühte die Täterin dem 82-Jährigen Essigessenz ins Gesicht. Durch diesen Angriff kurzzeitig handlungsunfähig, spürte der Mann nur noch, wie die junge Frau ihn am Handgelenk packte. Erst als der Geschädigte wieder in sein Fahrzeug steigen wollte, bemerkte er das Fehlen seiner Armbanduhr.

Die Räuberin flüchtete in einem unbekannten Mittelklassefahrzeug in der Farbe Beige. Die Frau wird vom Opfers wie folgt beschrieben: Sie ist ca. 25 bis 30 Jahre alt, hat ein südeuropäisches Aussehen, braune lange Haare, ist ca. 1,65 Meter groß und besaß ein gepflegtes Erscheinungsbild. Hinweise an das Kriminalkommissariat 13 der Polizei unter Telefon 0211-870-0.

