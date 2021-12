Düsseldorf: Schwarz-Grün erntet Kritik nach Haushaltssitzung

Düsseldorf. Der Haushalt in Düsseldorf wurde verabschiedet. In der Kritik: einerseits die Höhe der Neuverschuldung, andererseits die „Sparszenarien“

Bis in den späten Abend wurde am Donnerstag in der Stadthalle an der Messe über den Etat für das Jahr 2022 diskutiert. Der mit den Stimmen von CDU, Grüne und OB verabschiedete Haushalt hat ein Gesamtvolumen von 3,3 Milliarden Euro. Erträgen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 3,3 Milliarden Euro gegenüber. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 132,6 Millionen Euro gilt der Haushalt als „fiktiv ausgeglichen“.

Die FDP lehnte den Haushalt ebenso wie SPD, Linke, Partei/Klima-Fraktion, AfD und Tierschutz/Freie Wähler ab. Man stünde mit diesem Etat am „Beginn der Verschuldungsorgie, die die Stadt seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr erlebt hat“, meinte Fraktionschef Manfred Neuenhaus. Und in Richtung Schwarz-Grünes Bündnis: „Sie lassen die nächsten Generationen alles bezahlen, und das ist unfair.“

SPD-Ratsherr: Wo ist die soziale Ader der Grünen geblieben?

Auch die SPD ließ kaum ein gutes Haar an der bisherigen Arbeit der schwarz-grünen Kooperation. „Sie haben große Sprünge angekündigt, aber nur kleine Trippelschritte gemacht“, so Fraktionschefin Marina Spillner. SPD-Ratsherr Martin Volkenrath kann indes nur den Kopf schütteln über die „Sparszenarien“ von Schwarz und Grün. Volkenrath nannte als Beispiel Einsparungen bei diversen Düsseldorfer Sozialverbänden wie Awo oder Diakonie. „Das gibt es Kürzungen, die im Gesamthaushalt nicht viel ausmachen, aber den Betroffenen fehlt plötzlich die Planungssicherheit. Da werden Stellen statt für vier Jahre nur noch für zwei Jahre festgeschrieben oder zum Teil halbe Stellen gestrichen.“ Volkenrath fragt sich: „Wo ist die soziale Ader der Grünen geblieben? Die springen mittlerweile über jedes Stöckchen, das die CDU ihnen hinhält.“

Frust bei den Dozentinnen und Dozenten der VHS

Auch der Stadtverband der GEW-Bildungsgewerkschaft ist sauer. Der Antrag der Linken, die Gehälter der Dozenten anzupassen, wie es das Kuratorium der VHS der Verwaltung empfohlen hatte, wurde von CDU und Grüne abgelehnt – alle anderen stimmten zu. „Das ist eine unsoziale Ablehnungsfront!“, so Sylvia Burkert vom GEW-Leitungsteam. Und Dozentin Ruth Janssen kommentiert das Ergebnis so: „Wieder mal eine Klatsche für uns. Zur Erinnerung: Freiberuflich tätige Dozentinnen und Dozenten zahlen die Beiträge zu den Sozialversicherungen selbst in voller Höhe!“

Oberbürgermeister Stephan Keller und Stadtkämmerin Dorothée Schneider halten indes an dem Ziel fest, bis 2025 wieder zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren. Dass dies nicht leicht werden wird, ist den Vertretern im schwarz-grünen Bündnis klar. CDU-Fraktionschef Rolf Tups sprach in seiner Rede von dem Druck, eine „besondere Haushaltsdisziplin an den Tag zu legen“. Grünen-Sprecherin Angela Hebeler betonte, dass durch das krisenbedingte Schwächeln der Stadttöchter Flughafen, Messe und Rheinbahn enorme Herausforderungen auf Düsseldorf zukämen.

Erträge werden vor allem aus der Gewerbesteuer gespeist

Zu den wesentlichen Erträgen des Etats 2022 gehört vor allem die Gewerbesteuer mit veranschlagten 953,3 Millionen Euro (Vorjahr 778,5 Mio. Euro). Das Investitionsvolumen beträgt indes 495,0 Millionen Euro. Diese Investitionen sollen vor allem in Schulen (Bau, Kauf, Ausstattung 145,6 Millionen) und in Verkehrsflächen, Radwege und ÖPNV (182,3 Millionen, darunter 64,7 Millionen für den Bau der Stadtbahnlinie U 81) fließen.

