Düsseldorf: SEK stürmt Wohnung von möglichen Messerstecher

Düsseldorf. Schneller Fahndungserfolg für die Mordkommission der Düsseldorfer Polizei: Nach der Messerattacke von Sonntagnacht gab es nun einen Zugriff.

Drei Tage nach dem Messerangriff auf einen 20-Jährigen in Pempelfort konnte die Mordkommission am Dienstagabend einen 18-Jährigen in einer Wohnung unter dringendem Tatverdacht festnehmen. Weil der 18-Jährige in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten war und es Hinweise auf eine Bewaffnung (Messer) gab, wurde die Festnahme durch eine SEK-Einheit durchgeführt. Der Beschuldigte befindet sich seit Mittwoch wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Auslöser des Angriffs soll nach den bisherigen Ermittlungen ein „Verkaufsstreit“ im Drogenmilieu gewesen sein.

In der Nacht auf Sonntag hatte gegen Mitternacht ein , als er gerade mit seinem Auto auf dem Heimweg war. Beim Ansprechen erkannte der Pizza-Fahrer, dass der Mann eine frische Stichverletzung aufwies. Er wurde umgehend in eine Klinik eingeliefert und notoperiert. Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr.

Wohnung in Tatortnähe

Im Zuge der Ermittlungen nach dem Tötungsdelikt ergaben sich dann Hinweise auf den 18-Jährigen, der in Tatortnähe wohnt. Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Tatverdacht soweit, dass durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ein Durchsuchungsbeschluss und ein Haftbefehl erwirkt werden konnten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf