Düsseldorf setzt berühmtem Straßenfotografen ein Denkmal

Düsseldorf beginnt sich zu erholen: Nach Ende des Ersten Weltkriegs kehren die deutschen Truppen Ende 1918 zurück, hier der Vorbeizug am Hofgärtnerhaus.

Düsseldorf. Das Düsseldorfer Stadtarchiv hat einen Bildband über den Fotografen Julius Söhn heraus gegeben. Darin gibt es 160 spektakuläre Aufnahmen.

Seine Bilder dokumentieren den Wandel der Zeit. Die frühen Fotografien von Julius Söhn (1868 - 1943) zeigen menschenleere Stadtbilder in Düsseldorf, später lichtet der gebürtige Saarländer immer noch gerne Straßen ab, aber mit den Jahren werden die Straßen voller, die Rheinmetropol wird das, was man heutzutage „urban“ nennt.

Irgendwann werden die Bilder also wimmeliger, irgendwann fängt Söhn damit an, die Menschen am Rand des Bildes abzuschneiden.

Bildband würdigt die Arbeit des Düsseldorfer Fotografens

Das Stadtarchiv besitzt die größte, thematisch umfangreichste Fotosammlung zur Düsseldorfer Stadtgeschichte. Einen ganz großen Beitrag dazu leistet der Nachlass von Julius Söhn, der 1975 von dessen Familie an die Stadt für damals 65.080 Mark ging. „Davon sind 10.000 Mark direkt an die Familie gegangen, der Rest wurde in Monatsraten abbezahlt“, hat sich Andrea Trudewind erkundigt.

Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn 1 / 13 Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn Das Bild zeigt den Fotografen Julius Söhn. Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 13 Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn Alles, was Menschen (und Tiere) so gebrauchen können. Ein Hinterhof an der Düsselthaler Straße, fotografiert um das Jahr 1915. Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 13 Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn Eislaufen an der Landskrone um 1900. Dieses Bild ist das einzige aus dem Nachlass von Julius Söhn, auf dem der Fotograf höchstselbst zu sehen ist – als Schatten am unteren Bildrand. Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 13 Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn Die Zollstaße im Jahr 1890. Heute befindet sich dort (li.) etwa das Lokal „En de Canon“. Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 13 Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn Düsseldorf beginnt sich zu erholen: Nach Ende des Ersten Weltkriegs kehren die deutschen Truppen Ende 1918 zurück, hier der Vorbeizug am Hofgärtnerhaus. Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 13 Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn Blick aus einem Ballon auf den Kunstpalast, der 1901 für die große Industrie-, Gewerbe- und Kunstausstellung errichtet wurde. Für seine Fotografien aus der Vogelperspektive hat Julius Söhn diverse Preise gewonnen. Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 13 Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn Nah dran am Geschehen: Der Spartakisten-Aufstand 1919 (Ellerstraße). Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 13 Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn Die „Gesolei“-Ausstellung im Jahr 1926 Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 13 Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn Noch relativ wenig Verkehr im Jahr 1905: Von der Höhe Rethelstraße führt der Blick entlang der Grafenberger Allee nach Westen Richtung Wehrhahn. Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 13 Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn Kaum zu glauben, hier wird es 100 Jahre später etliche Nobelboutiquen geben: Exerzierplatz auf der Kö um 1900. Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 13 Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn Die Graf-Adolf-Straße um 1900: Blick von der Ecke Oststraße nach Westen. Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 13 Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn Der nördliche Arm der Düssel hinter den Häusern der Mühlenstraße um 1910, Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 13 Düsseldorf im Wandel der Zeit - Bilder von Julius Söhn 1934: Durch den Abriss der Häuser in der Altstadt entsteht eine Freifläche, heute Bolker Stern genannt. Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Archivarin hat zusammen mit Julia Lederle-Wintgens vom Stadtarchiv den Bildband „Augenblicke des Wandels. Julius Söhn – frühe Straßenfotografie in Düsseldorf (1890 - 1937)“ heraus gegeben. Es würdigt den Düsseldorfer Fotografen, zeigt mehr als 160 Aufnahmen. „Er ist ein guter Bekannter, weil wir immer wieder auf seine Fotos zurückgreifen“, sagt Lederle-Wintgens. „Aber gleichzeitig wissen wir eigentlich gar nicht, wer er ist“. Deshalb sei es „längst überfällig“ gewesen, diesen Band zu veröffentlichen.

Schon mit vier Jahren Vollwaise

Söhn wurde in Saarloius geboren, wurde bereits mit vier Jahren Vollwaise, zog dann früh ins Rheinland nach Aachen, später Köln. Düsseldorf erkundete er bei einer seiner Wanderschaften. Er soll sich sofort in die Stadt verliebt haben. Er heiratete eine Düsseldorferin, verdingte sich in der Stadt zunächst als Porträtfotograf.

Als sich dann bald die Technik weiter entwickelte, erlaubte das Söhn auch eine größere Mobilität. Er soll sehr häufig mit seiner Kamera durch die Stadt gestreift sein, immer bemüht, besondere Szenerien und Ereignisse festzuhalten. Er fotografierte Ausstellungen, Landschaften, aber die Straßen waren wohl sein Lieblingsmotiv. Er hat Aufnahmen vom Ballon oder vom Zeppelin aus „geschossen“. Dafür hat Julius Söhn mehrere Preise gewonnen.

„Augenblicke des Wandels. Julius Söhn – frühe Straßenfotografie in Düsseldorf (1890 - 1937)“ ist im Klartext-Verlag erschienen und für 19,90 Euro im örtlichen Buchhandel oder im Stadtarchiv zu haben. ISBN: 978-3-8375-2242-6

„Augenblicke des Wandels. Julius Söhn – frühe Straßenfotografie in Düsseldorf (1890 - 1937)“ ist im Klartext-Verlag erschienen und für 19,90 Euro im örtlichen Buchhandel oder im Stadtarchiv zu haben. ISBN: 978-3-8375-2242-6