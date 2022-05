Düsseldorf: Sieg der CDU und Grünen in Zahlen

Düsseldorf. Hinter den nackten Zahlen einer Landtagswahl verstecken sich interessante Phänomene. Die Wahlbeteiligung war im Düsseldorfer Norden am höchsten.

Eine Landtagswahl verrät viel über die politische Entwicklung im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland. Das gilt im gleichen Maße für die Düsseldorf. Es lässt sich nach der am Wochenende vom städtischen Amt für Statistik und Wahlen vorgestellten Analyse also viel mehr ablesen. Allein die Steigerung der Briefwahlstimmen von rund 25 Prozent seit den Wahlen 1990 gleichbleibend bis zur Wahl im Jahr 2017 im Vergleich zur aktuellen auf 50,9 Prozent ist etwas, was die Landtagswahl ‘22 während abflauender Pandemie und Ukraine-Krieg zu einer besonderen macht.

Rund 13 Millionen Wahlberechtigte im Land, darunter 407.933 aus Düsseldorf waren zur Wahl aufgerufen. In der Stadt folgten 238.707 Menschen (121.586 Briefwähler) diesem Aufruf und gaben ihren beiden Stimmen ab. 1277 Stimmen waren ungültig. Die Wahlbeteiligung von 58,5 Prozent war der zweitschlechteste Wert seit dem Jahr 2000 mit 57,5 Prozent. Die meisten Wahlbeteiligten gab es übrigens im Juli 1962 mit 500.328 in Düsseldorf, die höchste Wahlbeteiligung im Jahr 1975 mit 83,1 Prozent.

CDU: Lehne holt meisten Stimmen

In diesem Jahr war die Wahlbeteiligung in Düsseldorf im Wahlkreis 41 im Norden der Stadt am höchsten, wogegen im Süden (Wahlkreis 44) die wenigsten Menschen mit 55,0 Prozent ihre Stimme abgaben. Den größten Zuspruch in den vier neu nummerierten Wahlkreisen erhielt der CDU-Politiker Olaf Lehne mit 23.763 Stimmen (36,2 Prozent)im Wahlkreis 41, die höchste Prozentzahl erreichte Peter Blumenrath, ebenfalls CDU, im Wahlkreis 44 mit 36,4 Prozent. Am knappsten war der Vorsprung der CDU im Wahlkreis 43, in dem Angela Erwin mit 31,9 Prozent vor Stefan Engstfeld (Grüne/29,9) lag und 1710 Stimmen mehr aufwies. In den Stadtteilen hat die CDU mit 37 gewonnenen Bezirken vor den Grünen (8) und der SPD (4) die Nase vorne.

SPD büßt in Düsseldorf 22.021 Stimm gegenüber 2017 ein

Bei den Zweitstimmen sah es ähnlich aus: Für die CDU stimmten 78.183 Wählerinnen und Wähler. Die Partei erzielte insgesamt 32,9 Prozent der Zweitstimmen und war damit deutlich stärkste Partei. Sie verlor zwar im Vergleich zur Landtagswahl 2017 7.262 Stimmen, konnte aufgrund der gesunkenen Wahlbeteiligung jedoch mit einem Plus von 2,0 Prozent Stimmenanteile hinzugewinnen. Die SPD wurde von 51.566 Düsseldorferinnen und Düsseldorfern gewählt und erhielt 21,7 Prozent der Zweitstimmen. Sie verlor im Vergleich zur letzten Landtagswahl 22.021 Stimmen und 4,9 Prozent. Mit ihrer Zweitstimme wählten 57.653 Bürgerinnen und Bürger die Grünen (24,3 Prozent). Mit einem Plus von 35.195 Stimmen und 16,2 Prozentpunkten konnte die Partei ihren Stimmenanteil im Vergleich zur letzten Landtagswahl etwa verdreifachen. Die Partei erzielte damit die höchsten Stimmengewinne in Düsseldorf.

FDP verliert rund 60 Prozent ihrer Wähler

Sie gewann von allen Parteien Stimmen, besonders viel von der FDP (17.400). Mit 19.488 Stimmen erzielte die FDP in Düsseldorf einen Anteil von 8,2 Prozent. Sie wusste damit deutlich weniger Menschen als bei der Landtagswahl 2017 für sich gewinnen. Mit einem Minus von 28.758 Stimmen und 9,2 Prozent verlor sie rund 60 Prozent ihrer Wählerinnen und Wähler. 9648 Düsseldorfer gaben ihre Stimme der AfD (4,1 Prozent), was einem Verlust von 7871 Stimmen entsprach. Die Partei Die Linke konnte 5659 Stimmen (2,4 Prozent) auf sich vereinen und verlor 11.382 Stimmen (3,8 Prozent). 6,2 Prozent der Stimmen entfiel auf andere Parteien. Die wenigsten Stimmen mit 73 erhielt „neo“ in Düsseldorf.

Unterschiede bei Brief- und Urnenwählern

Die CDU erzielte in allen vier Düsseldorfer Wahlkreisen Zweitstimmenergebnisse von über 30 Prozent. Mit 24,1 Prozent der Zweitstimmen hat die SPD ihr bestes Ergebnis im Wahlkreis 44 erzielen können. Nur in diesem Wahlkreis erhielt sie mehr Zuspruch als die Grünen. Die AfD fuhr mit 5,8 Prozent der Zweitstimmen ihr bestes Ergebnis im südlichsten Wahlkreis 44 ein. Erstaunlich ist, dass die CDU bei den Briefwählern (35,6 Prozent) ein um 5,4 Prozent besseres Ergebnis als bei den Urnenwählern hat. Das Phänomen gab es auch bei der FDP mit 9 Prozent bei den Briefwählern und 7,4 Prozent an der Urne, wogegen es sich bei der SPD (20,8 zu 22,7) und den Grünen (23,5 zu 25,0) andersherum verhielt.

Grüne: Rekord in Friedrichstadt

Im Vergleich zum Landes-Ergebnis ihrer Parteien hatte die CDU in Düsseldorf (-2,8 Prozent) weniger Zustimmung, die SPD konnte nur 1954 und 1966 in der Stadt ein besseres Ergebnis als im Land erzielen. Sie erhielt in Düsseldorf erneut weniger Zweitstimmen als landesweit (- 5,0 Prozent). Die Grünen verzeichnen, seitdem sie zu Landtagswahlen in NRW antreten, in Düsseldorf bessere Ergebnisse als auf Landesebene. Bei dieser Wahl fiel die Differenz mit einem Plus von 6,1 Prozent besonders hoch aus. Die FDP war in der Stadt mit 2,3 Prozent ebenfalls besser als im Land. Im Vergleich zur NRW-Wahl 2017 verzeichnete die CDU in 41 Stadtteilen Gewinne. Der Zuwachs war mit plus 10,5 Prozentpunkten in Carlstadt am höchsten. In Oberbilk gab es hingegen 2,8 Prozent weniger als 2017. Während SPD und FDP in allen Stadtteilen Stimmen verloren haben, konnten die Grünen in allen Stadtteilen zulegen, besonders in Friedrichstadt mit 21,7 Prozent.

