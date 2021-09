Düsseldorf: Skorpion im Blumenladen entdeckt

Der Skorpion wurde im Anschluss in einem Terrarium auf der Feuerwache genauer begutachtet und wird in den nächsten Tagen einem Tierpark übergeben.

Düsseldorf. Mitarbeitende eines Blumengeschäfts in Düsseldorf entdeckten am Montagmittag einen Skorpion in einem Paket aus Italien.

Dieser blinde Passagier war wirklich ungewöhnlich: Mitarbeitende eines Blumengeschäfts in Friedrichstadt entdeckten am Montagmittag einen Skorpion. Beim Auspacken von frischem Pistaziengrün aus Italien krabbelte der rund fünf Zentimeter große Skorpion aus dem Gestrüpp. Die Mitarbeitenden reagierten schnell und umsichtig, packten das Grün mit dem Tier in einen Sack und verschlossen ihn – dann riefen sie die Feuerwehr zur Hilfe. Ein Reptilienfachmann der nahm dann den fünf Zentimeter großen, leicht- bis mittelgiftigen Skorpion mit zur Wache. Das Tier befindet sich in einem guten Gesundheitszustand und ist , so der Experte, „leicht- bis mittelgiftig“.

Reptil wird Tierpark übergeben

Von der Wache aus wird der Skorpions in den nächsten Tagen dann einem Tierpark übergeben, damit er artgerecht versorgt werden kann. Nach rund 20 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

