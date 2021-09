Fund Düsseldorf: Spaziergänger entdeckt Leiche in City-Gewässer

Düsseldorf. In Düsseldorfer wurde ein toter Mann aus dem Spee’schen Graben geborgen. Bislang gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, so die Polizei.

Grausiger Fund mitten in der Düsseldorfer City am frühen Montagmorgen: Ein Zeuge entdeckte gegen 7.10 Uhr im Wasser des Spee’schen Graben einen leblosen Körper, nur wenige Meter vom Ufer entfernt. Der Spaziergänger alarmierte daraufhin Polizei und Rettungskräfte. Nach der Bergung eines männlichen Leichnams durch die Feuerwehr übernahmen die Spezialisten der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Am Nachmittag konnte der Tote dann als 63-jähriger Mann identifiziert werden.

Bislang, so heißt es Polizeibericht, haben sich keine Hinweise auf Fremdeinwirkung ergeben. Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache dauern noch an.

