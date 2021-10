Düsseldorf: SPD kritisiert OB Keller wegen Radweg im Süden

Düsseldorf. Gericht stoppte Protected Bilke Lane im Süden der Stadt. SPD redet von schlechter Informationspolitik des Stadtoberhauptes.

Das Gerichtsurteil des Oberverwaltungsgerichts, das den Radweg Am Trippelsberg im Düsseldorfer Süden stoppte (wir berichteten), sorgt weiter für Unmut. Jetzt reagierte die SPD-Ratsfraktion auf die Entscheidung. Die Einrichtung des geschützten Radstreifens war vor und nach der Kommunalwahl im Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) erklärtes Ziel aller politscher Vertreter und war einstimmig so beschlossen worden, meint die SPD. „Es bringt nun nichts, sich hinzustellen und zu sagen: Seht her, ich habe es von vornherein gesagt“, sagt SPD-Ratsmitglied Martin Volkenrath und kritisiert damit OB Stephan Keller (CDU). Man werde sich von SPD-Seite auch zukünftig für eine Protected Bike Lane in Holthausen einsetzen und die Umsetzung politisch begleiten.

Wichtige Zeit verloren gegangen

„Ich hätte mir darüber hinaus gewünscht, dass der Oberbürgermeister am 11. Juni den Ausschuss nicht nur über die für eine rechtssichere Genehmigung fehlenden und benötigten Verkehrserhebungen informiert hätte, sondern auch über deren Hintergründe, nämlich das anhängige Verfahren am Oberverwaltungsgericht“, bemängelt Volkenrath die aus seiner Sicht schlechte Informationspolitik des Stadtoberhauptes.

„Wenn der OB dieses Ergebnis bereits bei Amtsantritt vorausgesehen hat, dann stellt sich mir die Frage, warum er bis zum 11. Juni gewartet hat, um den Ausschuss auf die fehlenden Verkehrserhebungen hinzuweisen, statt diese umgehend zu beauftragen“, sagt der SPD-Politiker. „So haben wir wieder wertvolle Zeit verloren.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf