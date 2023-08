Düsseldorf: Streit endet mit Messerstich in den Hals

Düsseldorf. Blutiger Streit in der Nacht zu Dienstag im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Aber nicht nur gegen den Messerstecher wurde ein Verfahren eingeleitet.

Ein Mann (32) verletzte in der Nacht von Montag auf Dienstag (1.30 Uhr) am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen 29-Jährigen nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer. Die verletzte Person wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Mit Schnittverletzung ins Krankenhaus

Die alarmierten Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei kamen zu dem Streit in der Bahnhofshalle hinzu, als einer der Kontrahenten längst auf dem Boden lag. Der verletzte 29-Jährige warf eine am Boden liegende Glasflasche in Richtung des flüchtenden 32-Jährigen und traf ihn dabei am Kopf. Hierdurch erlitt der Tatverdächtige eine Platzwunde. Beamte der Bundespolizei sowie hinzukommende Beamte der Landespolizei fesselten und versorgten den 32-Jährigen. Ein Bundespolizist versorgte indes die Schnittverletzung am Hals des 29-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. In der Vorhalle konnten die Polizisten zwei Messer auffinden und sicherstellen. An einem Messer klebte Blut.

Auswertung der Videoaufnahmen

Die Beamten nahmen zudem eine Auswertung der Videoaufnahmen durch. Auf der Videoaufzeichnung ist zu erkennen, wie es zum Streit kommt und wie der 32-Jährige ein Messer aus seiner Hosentasche hervorholt und auf den Hals des 29-Jährigen einsticht. Der am Hals verletzte 29-Jährige konnte wenig später das Krankenhaus verlassen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Bereitschaftsrichterin wurde der 32-Jährige vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam Düsseldorf zugeführt.

Der Tatverdächtige soll zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

