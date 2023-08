Düsseldorf: Taxifahrer nach Schichtende ausgeraubt

Düsseldorf. Düsseldorf: Im Süden der Stadt wird ein Taxifahrer nach Schichtende ausgeraubt. Die Beute: mehrere hundert Euro.

Am frühen Sonntagmorgen (6.10 Uhr) wurde ein Taxifahrer in Garath direkt vor seinem Wohnhaus ausgeraubt. Laut Polizei habe der Mann gerade in seinem Mercedes in der Stettiner Straße gesessen, als ein Mann die Seitenscheibe der Fahrertür eingetreten hätte. Der Mann habe dem Fahrer ein Messer vor das Gesicht gehalten und Geldbörse und Handy gefordert. Ein weiterer Mann habe die Hintertür aufgerissen und den Garather ebenfalls mit einem Messer bedroht.

Insgesamt habe es sich um ein drei Täter gehandelt. Nachdem sie sowohl Portemonnaie als auch Handy des Taxifahrer eingesackt hatten, flüchteten sie in unbekannter Richtung. In der Geldbörse seien mehrere hundert Euro gewesen, wie die Polizei mitteilte.

Die Verdächtigen

Nach Aussage des Geschädigten seien die drei Täter zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen und alle circa 1,80 Meter groß. Sie seien in Sport- oder Trainingskleidung gekleidet gewesen. Der Haupttäter habe dabei ein weißes Kapuzenshirt angehabt. Zwei der Täter hätten außerdem Kappen getragen. Die Täter hätten einen osteuropäischen Dialekt gehabt.

Ein schwacher Trost

Dank einer Ortung konnte dem Taxifahrer wenigstens das Handy wiedergegeben werden. Einer der Täter hätte es in einen Müllschacht eines Hauses an der Fritz-Erler-Straße geworfen. Das Geld sei hingegen verschwunden.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0211 8700 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf