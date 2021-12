Leichenfund Toter am Unterbacher See: Ermittler gehen von Suizid aus

Düsseldorf. Ein Passant hatte in Düsseldorf die Leiche eines Mannes am Unterbacher See gefunden. Laut Behörden gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Nach dem Fund einer Leiche auf einem Spielplatz am Unterbacher See in Düsseldorf haben die Ermittler keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Weil zunächst unklar war, wie der 72-Jährige ums Leben kam, war am Donnerstag ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei wurde hinzugezogen. Am Freitag teilten die Behörden nun mit, dass die gesamten Umstände für einen Suizid sprächen.

Ein Passant hatte am Donnerstagmorgen die Leiche des Mannes gefunden. Gegen 8 Uhr wurden Rettungskräfte zum Großen Torfbruch im Bereich des Sees gerufen. Unweit des Eingangs „Strandbad Nord“ lag der 72-Jährige leblos im Freien. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (dpa/red)

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

