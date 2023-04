Düsseldorf: U-Boot soll am Japan-Tag auf dem Rhein schippern

Das U-Boot wird von Kiel nach Speyer transportiert. So soll es in Kiel verladen werden

Düsseldorf. Unterseeboot ist 50 Meter lang, neun Meter hoch und 500 Tonnen schwer. Es reist von Kiel ins Technik-Museum nach Speyer – auch durch Düsseldorf.

Wenn alles nach Plan läuft, werden am 13. Mai Hunderttausende am Düsseldorfer Rheinufer große Augen machen. Dann nämlich ist Japan-Tag, und in der NRW-Landeshauptstadt werden massenhaft Menschen erwartet. An diesem Tag soll es aber auch auf dem Rhein ein großes Schauspiel geben. Damit ist nicht das Feuerwerk gemeint, sondern ein XXL-Transport auf dem Fluss: Ein riesiges U-Boot der Bundesmarine wird tagsüber auf einem Ponton auf dem Rhein schippern. Das Unterseeboot U 17 ist 50 Meter lang, neun Meter hoch, 500 Tonnen schwer. Es war bis 2010 für die Marine im Einsatz, sogar in den USA. Jetzt kommt es ins Technik-Museum nach Speyer. Und auf dem langen Weg von Kiel dorthin fährt es eben auch an Düsseldorf dabei.

Düsseldorfer Unternehmer mit dabei

Auf dem Boot mit dabei wird der Düsseldorfer Unternehmer Udo Stern sein, der bekannt ist für spektakuläre Aktionen. Der frühere Lufthansa-Manager überquerte schon in einem Speedboat den Atlantik, wollte einen stillgelegten französischen Flugzeugträger als Event-Jacht umbauen und sogar Düsseldorfer Oberbürgermeister werden. Nebenher ist er noch als Manager für den Doppelgänger von Daniel Craig tätig. Jetzt also das U-Boot. Stern wird den Transport als Experte begleiten. „Ich komme aus der Luftfahrt, bin aber mittlerweile auch so eine Art U-Boot-Versteher“, sagt er.

900-Tonnen-Kran im Kieler Hafen verlädt das U-Boot

Das U-Boot wird am 28. April im Kieler Hafen mithilfe eines 900-Tonnen-Krans auf den Ponton (Schwimmkörper) verladen. Danach soll die Reise durch den Nordostseekanal über die Nordsee bis nach Rotterdam gehen. In den Niederlanden schippert der Mega-Transport dann über die Waal, die dann auf deutschem Boden in Emmerich zum Rhein wird.

Der Düsseldorfer Unternehmer und frühere Lufthansa-Manager Udo Stern ist mit an Bord. Foto: PRIVAT

Eine der Teilstrecke geht von Emmerich nach Köln, also an Düsseldorf vorbei. Das soll nach den Plänen der Verantwortlichen am 13. Mai passieren. Das U-Boot zu transportieren, ist eine sehr große Herausforderung. Bis es das letzte Mal in See stechen kann, tüfteln das Museumsteam, der Verband Deutscher U-Boot-Fahrer (VDU) und die verantwortliche Spedition konzentriert am reibungslosen Ablauf.

Museum lässt den Transport live mitverfolgen

„Der Zeitplan ist eng getaktet“, berichtet Udo Stern. „Die gesamte Aktion soll in rund drei Wochen über die Bühne gehen, das ist für solch ein Riesenprojekt nicht viel Zeit.“ Auch das Technik Museum in Speyer weist darauf hin, dass durchaus noch einmal Änderungen am Zeitplan vorgenommen werden könnten. Darüber hinaus gibt es auf der Website des Museums auch ein Live-Tracking, so dass Interessierte immer den genauen Standort des U-Bootes auf seiner Reise verfolgen können.

