Düsseldorf: Verdi macht Druck auf Passagierabfertiger AHS

Düsseldorf. Offener Brief von Beschäftigten und Betriebsrat an das Unternehmen. Die Praktiken bei AHS seien ein Skandal, heißt es bei der Gewerkschaft Verdi.

Es gibt Zoff beim Passagierabfertigungsunternehmen Aviation Handling Services (AHS), das auch am Flughafen Düsseldorf im Einsatz ist. Beschäftigte und Betriebsräte des verurteilen in einem offenen Brief drohende Kündigungen und Angriffe seitens des Unternehmens auf Grundrechte. AHS erbringt die Passagierabfertigung an den Airports Düsseldorf, Köln/Bonn, Hannover, Hamburg, Bremen, Frankfurt und Stuttgart. Gesellschafter sind mehrere dieser Flughäfen, die alle mehrheitlich in öffentlichem Besitz der Länder und Kommunen sind. Die größten Gesellschafter sind Hannover und Hamburg.

Nur noch 600 Beschäftigte in Düsseldorf und Köln

Im Jahr 2019 beschäftigte die AHS bundesweit über 2500 Beschäftigte. In Düsseldorf und Köln-Bonn sind aktuell insgesamt nur noch 600 Menschen beschäftigt. Die für die Beschäftigten zuständige Gewerkschaft Verdi vermeldet nun: „Seit Ausbruch der Pandemie haben hier, trotz Kurzarbeit, bereits 40 Prozent der Beschäftigten Ihren Arbeitsplatz verloren. Nun drohen betriebsbedingte Kündigungen.“

Krise und Existenzängste werden „benutzt“

„Während andere Unternehmen im Luftverkehr gemeinsam mit Beschäftigten, Betriebsräten und Gewerkschaften nach sozialpartnerschaftlichen Lösungen suchen, wie Arbeitsplätze und Einkommen gesichert werden können, geht die AHS einen anderen Weg: Kurzarbeitergeld wird trotz Niedriglohn seitens der AHS nicht aufgestockt, verhandelte Tarifergebnisse werden ignoriert, Beschäftigte und Betriebsräte werden massiv unter Druck gesetzt“, so Marvin Reschinsky, Verdi-Gewerkschaftssekretär für den Luftverkehr. „Die Krise und die Existenzängste der Beschäftigten in einem Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung dafür zu nutzen, Arbeitnehmer- und Grundrechte einzuschränken, um sich daraus dauerhaft einen Wettbewerbsvorteil zu erschleichen, ist ein Skandal. Wir sehen die Anteilseigner und die politischen Verantwortlichen hinter der AHS jetzt gefordert, diese Missstände abzustellen.“