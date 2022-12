Düsseldorf: Weihnachtsmarkt-Besucherzahlen wieder höher

Düsseldorf. Düsseldorf Tourismus registrierte regen Besuch an den Buden. Die Zahlen näherten sich an Werte von vor der Pandemie an, blieben jedoch darunter.

Für viele Menschen war die vorweihnachtliche Düsseldorfer Innenstadt dieses Jahr ein stimmungsvoller Anziehungspunkt: „Unsere Märkte waren durchgehend gut besucht und man konnte spüren, dass die Menschen froh waren, sie wieder ohne Einschränkungen zu genießen und in der Stadt unterwegs zu sein“, sagt Ole Friedrich, Geschäftsführer von Düsseldorf Tourismus. „Vor allem freut uns, dass auch wieder viel niederländisch, englisch, französisch und spanisch zu hören war.“ Das zeige, dass der Weihnachtsmarkt eine große internationale Strahlkraft habe.

Große digitale Werbekampagne

Auf den Social-Media-Kanälen hat Düsseldorf Tourismus bei Zielgruppen in der Region und benachbarten Bundesländern sowie in der Grenzregion mit Werbeanzeigen und Videos für den Besuch des Weihnachtsmarkts geworben. Erstmals hat sich der Veranstalter 2022 zudem an einer großen internationalen Digital-Kampagne der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) beteiligt, die auf verschiedenen Kanälen für Reisen zu ausgewählten deutschen Weihnachtsmärkten warb.

Vor allem bei Gästen aus den Niederlanden, Belgien und Großbritannien ist der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt traditionell ein beliebtes Ziel. Von insgesamt 845 Reservierungen für Reisebusse kamen 35 aus dem Vereinigten Königreich und damit etwa so viel wie im Vor-Krisen-Jahr 2019. Aus Deutschland hatten sich 131 Busse angemeldet, aus Belgien 238.

Insgesamt lag die Zahl der Anmeldung weit über der des Vorjahres, aber noch unter dem Vor-Krisenniveau. „Wir beobachten seit der Pandemie, dass viele Menschen lieber spontan entscheiden und individuell reisen, beispielsweise aus den Niederlanden mit der Bahn oder dem Auto“, so Friedrich.

Der Weihnachtsmarkt ist bis einschließlich 30. Dezember geöffnet. Infos unter www.duesseldorf-tourismus.de/weihnachtsmarkt

