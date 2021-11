Düsseldorf: Weihnachtsmarkt jetzt doch mit 2 G statt 3 G

Düsseldorf. Die Veranstalter des Weihnachtsmarkts reagieren auf die steigenden Inzidenzen und stellen von der 3G-Regel auf 2G um – auf Wunsch von OB Keller.

Die Düsseldorfer Weihnachtsmarktmacher reagieren auf die steigenden Inzidenzen und haben von der 3G-Regel auf 2G umgestellt. „Wir möchten, dass der Weihnachtsmarkt 2021 ein besonderes Erlebnis wird. Unser oberstes Ziel ist, dass sich alle wohl und sicher fühlen können. Dafür haben wir bereits die Plätze entzerrt und neue Orte geschaffen. Unser Konzept musste von Anfang an mögliche Veränderungen berücksichtigen. So können wir auch der heutigen Bitte von Oberbürgermeister Stephan Keller, von 3G auf 2G umzustellen, kurzfristig nachkommen“, so Ole Friedrich, Geschäftsführer von Düsseldorf Tourismus. Zusätzlich wird Düsseldorf Tourismus Zugangskontrollen zu einzelnen Bereichen prüfen.

Stichprobenartige Kontrollen

Auf dem innerstädtischen Weihnachtsmarkt von Düsseldorf Tourismus, zwischen Rhein und Schadowstraße, gilt also nun die 2G-Regel, Nachweise werden in Stichproben kontrolliert. Überall sind Hütten so platziert, dass Besucher*innen Platz bleibt, um Abstand zu halten und die AHA-Regeln zu befolgen. „Wir empfehlen außerdem allen Gästen, sich und andere durch das Tragen einer medizinischen Maske zu schützen. Wer sich krank fühlt, sollte den Besuch besser verschieben“, so Friedrich. An gastronomischen Ständen gibt es die Möglichkeit, die Hände zu desinfizieren.

Die geltenden Regeln und Empfehlungen sind immer aktuell online auf der Website zu finden: www.duesseldorf-tourismus.de/weihnachtsmarkt

