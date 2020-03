Düsseldorf: Weiterer Todesfall mit Corona-Bezug

In der Stadt Düsseldorf gibt es nun einen zweiten Todesfall in mit Covid 19-Bezug: Am Wochenende verstarb eine Seniorin, die neben der Corona-Virus-Infektion multiple Vorerkrankungen aufwies. Die Frau starb in einem Krankenhaus. Mit Stand Sonntag, 22. März, 17 Uhr, gibt es in Düsseldorf insgesamt 280 diagnostizierte Infektionen mit dem Coronavirus. Davon werden (Stand: 22. März, 17 Uhr) 23 in Krankenhäusern behandelt, davon 7 auf Intensivstationen, rund 425 befinden sich in häuslicher Quarantäne.