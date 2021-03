Düsseldorf: Weltkunstzimmer öffnet für Marktschwärmerei

Carsten Siewert und Isabelle Bank bringen Produkte vom Bauern direkt zum Verbraucher. Ab 7. April jeden Mittwoch in der Düsseldorfer Kulturstätte.

Das Weltkunstzimmer beteiligt sich an der Initiative „Marktschwärmer“. Unter dem Motto „Fairer einkaufen. Besser essen.“ die „Schwärmerei“ in Düsseldorf am Mittwoch, 7. April, eröffnet. Die Idee hinter dem Markt: Online bestellen, um die Ecke abholen und so eine direkte Verbindung zwischen Erzeugern und Verbrauchern schaffen. Jeden Mittwoch ist die bestellte Ware dann zwei Stunden lang von 1730 bis 19 Uhr vor Ort im Weltkunstzimmer abholbereit.

Treffpunkt einmal pro Woche

Die Kunden bestellen bequem im Onlineshop ihrer „Schwärmerei“. Einmal in der Woche – in Düsseldorf also immer mittwochs kommen Kunden und Erzeuger für zwei Stunden dann vor Ort zusammen, um die Bestellungen persönlich zu übergeben. Bezahlt wird vorab online. Zum Sortiment gehören Obst und Gemüse, Fleisch und Wurstwaren, Brot, Honig, Käse und Molkereiprodukte sowie ausgewählte Feinkostwaren. Die Lebensmittel stammen ausschließlich von bäuerlichen Erzeugern, Lebensmittel-Handwerkern und kleineren Manufakturen aus der Region, im Durchschnitt liegen zwischen Herstellungsort und Schwärmerei nicht mehr als 29 km Transportweg.

Erzeuger bringen nur das mit, was wirklich gekauft wird. Noch ein Pluspunkt für das Prinzip der Marktschwärmer, das 2010 in Frankreich entwickelt wurde und sich seitdem immer weiter ausbreitet. In Deutschland wurde Anfang 2020 die 100. Schwärmerei eröffnet, viele weitere sind im Aufbau.

Bei der Abholung sind 1,5 Meter Abstand zu halten und FFP2-Masken Pflicht. Auch empfehlen die Veranstalter, allein zu kommen, um die Personenanzahl zu reduzieren.

Interessierte können sich unter www.marktschwaermer.de anmelden.