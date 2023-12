Düsseldorf: Wie Museen und Büchereien in den Ferien öffnen

Das K21 am Düsseldorfer Schwanenspiegel ist nur eine der Düsseldorfer Kulturinstitute mit abweichenden Öffnungszeiten während der Feiertage in den Winterferien.

Düsseldorf Viele Kulturinstitutionen in Düsseldorf haben an Weihnachten und Neujahr geschlossen. Doch es gibt auch Ausnahmen. Wer wann geöffnet hat.

Über die Weihnachtsfeiertage herrscht in den Düsseldorfer Museen weitestgehend Festruhe. An Heiligabend und Silvester sind in Düsseldorf alle Kulturinstitute geschlossen. Das gilt auch für den ersten Weihnachtstag, wie die Stadt nun mitteilte.

Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, sind hingegen fast alle Museen in der Landeshauptstadt wieder geöffnet. Nach Angaben der Stadt bleiben die Mahn- und Gedenkstätte, Schloss und Park Benrath und die Akademie-Galerie an diesem Tag geschlossen. Vom 27. bis 29. Dezember haben die Institutionen wie gewohnt geöffnet. Am Neujahrstag (1. Januar) werden der Kunstpalast, das NRW-Forum, Kunsthalle, Kunstverein und KIT sowie K20 und K21 geöffnet sein.

Angebot und Öffnungszeiten der Büchereien

Die Stadtbüchereien Düsseldorf sind laut Stadt nur an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr geschlossen. Ansonsten sind sie in den Weihnachtsferien zu den gewohnten Öffnungszeiten uneingeschränkt geöffnet – Ausnahmen sind die Bücherei Garath und die Kinderbücherei Hassels, die durchgehend vom 23. Dezember bis zum 2. Januar geschlossen sind.





Wie die Stadt weiter mitteilte, ist die Online-Bibliothek der Stadtbüchereien mit ihren E-Medien und dem Musik- und Filmstreamingangebot an allen Tagen rund um die Uhr geöffnet und hier erreichbar. Alle Düsseldorfer ab 21 Jahren können sich mit der Online-Anmeldung im Online-Katalog der Stadtbüchereien anmelden und erhalten damit einen Zugang zu den digitalen Services.

