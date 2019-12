Düsseldorf. Schock für die Fahrgäste einer Straßenbahn in Düsseldorf: Ein Unbekannter warf am 1. Weihnachtstag eine Wodka-Flasche gegen das Fenster der Bahn.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Düsseldorf: Wodka-Flasche auf Bahn geworfen

Schock für die Fahrgäste einer Straßenbahn in Lierenfeld: Ein bislang unbekannter Täter warf am 1. Weihnachtstag, gegen 20.45 Uhr, eine Wodka-Flasche gegen das Fenster der Straßenbahnlinie 705, die gerade auf der Karl-Geusen-Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Die Flasche durchschlug die Scheibe, im Fahrgastraum wurden vier Personen durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt.

Fahndung verlief ergebnislos

Der Tatort dürfte sich den Angaben der Geschädigten zufolge etwa auf der Höhe der Tankstelle (Hausnummern 161 - 171) befunden haben. Eine Fahndung nach dem Täter verlief am Abend ergebnislos. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0211-8700 beim Kriminalkommissariat 35 zu melden.