„Düsseldorf würde von Solidarpakt massiv profitieren“

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus (SPD) spricht sich für die kommunale Unterstützung aus. Eine schnelle Umsetzung müsse her.

„Der Solidarpakt von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist ein wuchtiger Aufschlag für alle Städte und Gemeinden in Deutschland. Davon können auch wir in Düsseldorf profitieren“, erklärt der Düsseldorfer SPD-Chef und Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus.

Einmal mehr habe die SPD in der Koalition im Bund vorlegt und gezeigt, wie progressive Politik aussehe. „Jetzt muss die Union im Bund und in den Ländern zügig den Weg frei machen. Diese sehr wichtige Unterstützung muss noch vor der Sommerpause auf die Schiene gesetzt werden. Wir wollen den Kommunen schnell und wirksam helfen. Armin Laschet und die NRW-Landesregierung haben jetzt die Chance, diese Vorschläge zur Hilfe unserer Kommunen zu unterstützen und mit eigenen Vorschlägen zu ergänzen“, meint Rimkus zu den konkreten Plänen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für einen kommunalen Rettungsschirm.

57 Milliarden Euro schwerer Rettungsschirm

Scholz hat Vorschläge für einen rund 57 Milliarden Euro schweren Rettungsschirm für die Kommunen vorgelegt. Mit der Übernahme der kommunalen Altschulden in einer Größenordnung von 45 Milliarden Euro und einer Nothilfe zum Ausgleich der Gewerbesteuerverluste der Corona-Krise in Höhe von knapp zwölf Milliarden Euro soll dieser Solidarpakt Teil eines Konjunkturprogrammes sein. Die Kosten sollen sich Bund und Länder teilen.

„Unsere Kommunen sind systemrelevant für die Menschen in unserem Land. Die Corona-Krise trifft alle Städte und Gemeinden in dramatischer Weise“, so Rimkus. In NRW seien die Kommunen ohnehin seit langer Zeit strukturell unterfinanziert, was sich unter anderem an Investitionsstaus in der öffentlichen Infrastruktur ausdrückt. Die Investitionen der Kommunen müssen schnell angekurbelt werden, denn 60 Prozent der öffentlichen Investitionen werden von den Kommunen geleistet.

Große Investitionen von OB und Ampel

In Düsseldorf investieren OB Thomas Geisel und die SPD-geführte Ampel seit Jahren massiv in Schulen, Schwimmbäder, Klimaschutz, die Verkehrswende und die Kultur, so Rimkus. „Diese Investitionen sind gerade auch jetzt weiterhin wichtig und notwendig. Umso positiver ist das klare Signal des Bundesfinanzministers zu dieser massiven Hilfe für die Kommunen.“ Die Wirtschaft müsse jetzt schnell wieder auf die Beine kommen, die Kommunen handlungsfähig ein. Der von Olaf Scholz eingeschlagene Weg verfolge genau dieses Ziel: Nichts auf die lange Bank schieben, sondern jetzt im Interesse guter Lebensverhältnisse in den Kommunen handeln.

Die finanziellen Auswirkungen der Krise treffen auch die finanziell gut aufgestellte und solide wirtschaftende Landeshauptstadt Düsseldorf. Andreas Rimkus sagt dazu: „Für Düsseldorf zeichnen sich coronabedingt schon aktuell finanzielle Defizite von rund 185 Millionen für den Etat der Stadt ab. Der Vorschlag von Vize-Kanzler Olaf Scholz würde bedeuten, dass der Bund die Einbrüche bei der Gewerbesteuer für den Düsseldorfer Stadthaushalt ausgleichen würde.“