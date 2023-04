Düsseldorf: Zanda Martens soll neue SPD-Chefin werden

Düsseldorf. Düsseldorfer SPD-Vorstand wird am 22. April gewählt. Bisherige Doppelspitze mit Annika Stöfer und Oliver Schreiber will zurück ins zweite Glied.

Im Parteivorstand der Düsseldorfer SPD bahnt sich ein Wechsel an. Wenn am 22. April auf dem Unterbezirksparteitag der Sozialdemokraten in der Heinrich-Heine-Gesamtschule an der Graf-Recke-Straße 210 SPD-Delegierte zusammen kommen, soll Bundespolitikerin Zanda Martens zur neuen Vorsitzenden gewählt werden. Die bisherige Doppelspitze mit Oliver Schreiber und Annika Stöfer (früher Maus) will indes ins zweite Glied zurück treten. „Ja, wir wollen die Kapitänsbinde abgeben“, sagte Schreiber am Dienstag auf NRZ-Anfrage. Der 40-Jährige nennt vor allem berufliche Gründe, er ist im NRW-Bauministerium tätig. Annika Stöfer ist indes gerade Mutter geworden.

210 Delegierte wählen den Parteivorstand

Die 25 SPD-Ortsvereine in Düsseldorf bilden den Unterbezirk. Alle zwei Jahre wählen 210 Delegierte auf dem Wahlparteitag den Unterbezirksvorstand, der die politische Arbeit organisiert und die SPD in der Öffentlichkeit vertritt. „Ich will nicht jammern und habe mir das auch selbst ausgesucht, aber das ist schon knüppelhart“, gesteht Schreiber, der das Amt des Vorsitzenden – zusammen mit Annika Stöfer – nun gute zwei Jahre lang inne hatte. Vor allem die vielen repräsentativen Termine hätten ihm zugesetzt, das sei mit einem 40-Stunden-Job „so gut wie nicht vereinbar“. Die SPD habe sich zwar einmal dafür ausgesprochen, Amt und Mandat zu trennen, aber mit Zanda Martens eine hauptberufliche Politikerin in die vorderste Reihe zu schicken, sei zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Lösung. Schreiber: „Wir müssen im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 eine Schüppe drauflegen, wir erhoffen uns von der Neubesetzung im Vorstand einen großen Synergieeffekt.“

Kandidatin Martens will eine sozial gerechte Politik

Zanda Martens sitzt seit Herbst 2021 für die SPD im Bundestag. Jetzt also wohl auch Düsseldorfer SPD-Chefin. „Die Zeiten sind vorbei, dass die Menschen wie selbstverständlich zu vierzig Prozent SPD wählen“, heißt es im Bewerbungsschreiben der langjährigen Gewerkschafterin. „Wir müssen sie schon immer wieder überzeugen, warum sozialdemokratische Politik die bessere Alternative für sie ist und warum man uns bei den nächsten Wahlen in Düsseldorf wählen muss.“ Ob Wirtschaft oder Sicherheitspolitik, ob Arbeit oder Soziales – von der SPD, so Martens, „erwartet man eine sozial gerechte Politik für die Vielen“.

Oliver Schreiber und Annika Stöfer wollen etwas kürzer treten. Foto: SPD Düsseldorf

Die SPD-Basis ist in Düsseldorf bereits seit längerem informiert. Die Wahl der neuen Vorsitzenden am 22. April scheint Formsache. Im Vorstand soll es aber, wie man hört, sonst kaum Veränderungen geben. Auch etwa Astrid Bönemann (Digitalbeauftragte) oder Marco Siegesmund (Kassierer) sollen dem Team erhalten bleiben.

Lob von der Fraktionsspitze für das Vorstandsteam

Der Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus, der selbst zehn Jahre lang Düsseldorfer SPD-Chef war, hält sich mit einem Statement vornehm zurück: Man will sich neu aufstellen und eine schlagkräftiges Team zusammenstellen“, sagt Rimkus.

Marina Spillner vom Düsseldorfer SPD-Fraktionsvorstand meint: „Zanda Martens ist das Gesicht der Düsseldorfer SPD geworden. Sie geht überall mit allen Leuten in den Dialog, macht professionelle Öffentlichkeitsarbeit. Von daher ist das gut für uns.“ Es sei aber auch gut, so Spillner weiter, „dass Schreiber und Stöfer weiter machen. Sie waren als Doppelspitze ein tolles junges Team“.

